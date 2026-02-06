Любопитно:

След заплахите на Тръмп: Два негови съюзника отварят консулства в Гренландия

Канада ще открие първото си дипломатическо представителство в Гренландия в знак на солидарност след заплахите на американския президент Доналд Тръмп да поеме контрол над датската територия. Делегация от висши канадски служители, включително генерал-губернаторката Мери Саймън и външната министърка Анита Ананд, ще пътува до гренландската столица Нуук на 6 февруари, за да открие официално канадското консулство. С тях ще е кораб на канадската брегова охрана.

Преди пътуването Саймън заяви, че Канада „твърдо подкрепя народа на Гренландия, който ще определи своето собствено бъдеще“.

Гренландия е в полезрението на Канада от известно време. Консулството беше обявено за първи път в началото на 2024 г., когато Отава преразгледа своята външна политика за Арктика. Откриването беше планирано за края на 2025 г., но беше отложено поради лошо време, предава BBC.

И Франция открива консулство

Посещението идва на фона на подобно пътуване на френски официални лица, които трябва да открият свое консулство на територията на същия ден.

Канадската и френската мисия са историческо разширяване на чуждестранното присъствие в Гренландия. До тази седмица само Исландия и САЩ имаха официални дипломатически консулства в Нуук.

Това е и сигнал за продължаващата подкрепа, която съюзниците от НАТО оказват на Гренландия, след като Тръмп многократно заяви, че САЩ трябва да я „притежават“ от съображения за национална сигурност. Републиканецът иска да купи територията от Дания и дори заплашваше с мита съюзниците си, които са против този негов ход. Не изключи и военна намеса, макар това да е малко вероятен сценарий.

Димитър Радев
