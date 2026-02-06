Русия обвини Украйна за стрелбата по генерал от ГРУ в Москва (ВИДЕО)

Руският външен министър Сергей Лавров обвини Украйна, че е замесена в опита за покушение срещу генерал-лейтенант Владимир Алексеев, заместник-началник на руското военно разузнаване (ГРУ). Той е бил прострелян на 6 февруари в Москва, докато е излизал от апартамента си. Нападателят е произвел няколко изстрела в гърба му и е избягал от местопрестъплението, съобщиха днес руски медии. Генералът е транспортиран в болница, където остава в тежко състояние.
"Терористичен акт"
"Този терористичен акт за пореден път потвърди, че режимът на Зеленски се фокусира върху постоянни провокации, целящи да провалят преговорния процес", твърди Лавров, цитиран от контролираната от Кремъл информационна агенция ТАСС.
Още: Руски генерал-лейтенант е в тежко състояние след опит за покушение в Москва
Russian Foreign Minister Sergei Lavrov accused Ukraine of attempting to assassinate General Vladimir Alekseev, claiming the attack was aimed at disrupting negotiations. Lavrov said Kyiv is trying to derail talks by targeting Russian military figures. #Russia pic.twitter.com/qqV2HhmISf— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 6, 2026
Така той хвърли вината върху Украйна на фона на провелите се в Абу Даби тристранни преговори, включващи и САЩ. Според него Киев се опитвал да провали преговорите, като се прицелвал към руски военни фигури. По думите му - Украйна правела "всичко възможно" да убеди "западните спонсори" да не "изостават".
Кой е Владимир Алексеев?
Владимир Алексеев е първи заместник на генерал Игор Костюков, който ръководи руското военно разузнаване (ГРУ). Костюков бе начело на руската делегация по време на последните преговори между Москва и Киев в ОАЕ.
Алексеев е известен с това, че бе записал видеоклип по време на бунта на Евгений Пригожин през лятото на 2023 г., в който призоваваше ЧВК "Вагнер" да преразгледа решението си за похода срещу властта в Москва, въпреки че се смята за един от основателите и кураторите на частната военна компания.
Russian outlets report General Alekseyev is in critical condition after taking three bullets to the chest. HUR previously linked him to civilian missile strikes and sham referendums in occupied Ukraine. Footage from the assassination site has surfaced. https://t.co/93xe1zDhV4 pic.twitter.com/HVzMsAwLnS— WarTranslated (@wartranslated) February 6, 2026
Алексеев е роден в село, намираща се във Виницка област на Украйна - страна, в която е обявен за военен престъпник. От 2011 г. заема длъжността първи заместник-началник на ГРУ. Той е един от ръководителите на руската военна операция в Сирия, за което получава наградата "Герой на Русия" през 2017 г.
Още: Зеленски отговори на новото руско условие за мир (ВИДЕО)
Алексеев беше главният руски преговарящ по време на евакуацията на завода "Азовстал" през 2022 г. - последната останала крепост тогава на украинската армия в Мариупол. Въпреки подписването на документи, гарантиращи хуманно отношение към украинските военнопленници съгласно Женевската конвенция, защитниците на "Азовстал" бяха подложени на систематични изтезания и гладуване.
По време на преговорите в Мариупол украинската страна предаде на Алексеев и трима руски военнопленници, на които беше оказана медицинска помощ и им бе дадена храна.
Военното разузнаване на Украйна определя Алексеев като ключова фигура, отговорна за ударите по цивилни цели и организирането на фалшивия референдум в региона на Херсон.
Lt. Gen. Vladimir Alekseyev, the First Deputy Head of the GRU shot in Moscow this morning, was the lead Russian negotiator during the 2022 Azovstal evacuation. Despite signing documents guaranteeing the humane treatment of Ukrainian POWs under the Geneva Convention, the defenders… https://t.co/93xe1zCK5w pic.twitter.com/NdeaEYyA51— WarTranslated (@wartranslated) February 6, 2026