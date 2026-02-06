Изкуственият интелект влиза официално в българското училище

Използването на изкуствения интелект (ИИ) от учениците да бъде заложено във всички учебни предмети, за да натрупат умения, които ще им помогнат да си служат с него разумно и да усвоят компетентности за професиите на бъдещето. Това предлага Министерството на образованието и науката в публикуваните за обществено обсъждане проекти за оптимизиране на обучението по общообразователната подготовка. Те предвиждат интегриране на съдържание, практическа работа и засилване на междупредметните връзки, благодарение на които учениците ще придобият на ключови компетентности за работа с ИИ.

Промените засягат всички предмети от общообразователната подготовка от III до XII клас, с изключение на обучението по физическо възпитание и спорт. Още: Крачка напред или опасност: Първата социална мрежа за AI ботове

Какво се променя?

Например по български език и литература учениците в прогимназиалния етап могат да развият компетентности, като проверяват фактологичната коректност на получената от ИИ информация чрез съпоставка от други източници. Във втори гимназиален етап ще имат възможност да съпоставят свой и генериран от ИИ реферат и да анализират стила, точността и фактологическата коректност на създадения от изкуствения интелект текст. Гимназистите могат също и да изследват влиянието на ИИ върху езика, културата и комуникацията.

В първи гимназиален етап по математика с помощта на ИИ може да се оценява логическата коректност на изчисления и решения, а по география и икономика - да се обобщава, структурира и представя географска информация за влиянието на човека върху климата.

В начален етап в часовете по компютърно моделиране акцентът е върху първоначалното запознаване с ИИ и първите стъпки в използването му за творчески проекти, а в прогимназиален вече е предвидено да се използва по-активно за търсене на информация, програмиране и критичен анализ. В VIII клас предметът информатика разширява обхвата си, като включва изкуствения интелект не само като инструмент, но и като обект на изследване. Заложено е учениците да развиват по-задълбочено разбиране на логическите основи на технологиите. Още: Как сигурно да разпознаваме AI генерирани изображения от реалните

Кога влизат в сила?

Ако бъдат утвърдени, измененията ще се прилагат от учебната 2026 – 2027 г., като учителите ще преминат обучения, с които да повишат квалификацията си за работа със и чрез ИИ.

Необходимостта да бъдат предложени промени произтича от новата среда, в която учениците учат, общуват и получават информация. Елементи, свързани с ИИ, присъстват и сега в обучението, но се предвижда те да се разширят и надградят в съответствие със съвременното развитие на технологиите. Проектите, поставени на обществено обсъждане, следват логиката, че изкуственият интелект се използва като средство за подкрепа и обогатяване на познавателния процес, а не като негов заместител. Водещият фактор в ученето си остава учителят, който разширява ролята си на интелектуален наставник и навигатор в сложната информационна среда. Още: Българският INSAIT създаде важно стъпало за развитието на следващо поколение 3D системи за изкуствен интелект

Припомняме, че МОН вече публикува концепции за нови учебни програми по предмети, както и Визия за използването на ИИ в българското училищно образование, чието логично продължение са предложените изменения. Те акцентират върху насърчаване на критическото мислене и отговорното поведение в дигитална среда при стриктно съхраняване и развитие на базовите умения – четивна, математическа и научна грамотност.