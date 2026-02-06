Агенцията за закрила на детето се самосезира за младежа, изчезнал с Ивайло Калушев

До тази сутрин в Държавна агенция за закрила на детето не са постъпвали сигнали, свързани с 15-годишния младеж и неговото семейство. Това съобщиха от институцията, след като бащата на детето заяви в няколко телевизионни интервюта, че синът му се намира при Ивайло Калушев, собственик на бившата хижа "Петрохан".

От агенцията уточняват, че по-късно през деня е бил подаден сигнал чрез онлайн платформата на ДАЗД "Подай сигнал", без да се посочва подателят.

В съобщението се казва още, че Държавната агенция за закрила на детето се е самосезирала и е уведомила всички компетентни органи по закрила, като е изискала наличната информация по случая. Още: Ясно е кое е детето с издирвания Ивайло Калушев

"Отчитайки професионализма на българските медии, Държавната агенция за закрила на детето апелира за висока чувствителност и стриктно спазване на всички законови изисквания при отразяването на случаи, засягащи деца", посочват от ведомството.