Таро хороскоп за 8 август 2025

Научете какво ви очаква тази петък, 8 август 2025, според зодията.

Днешната карта таро за Овен: Колелото на късмета, обърнато

Овни, лошият късмет може да е нещо хубаво, но ти не можеш да го видиш сега поради тъгата си. Днешните загуби ще се превърнат в утрешни печалби.

Ще имате повече време да правите нещата, които искате. Ще имате възможност да срещнете нови хора и да създадете специални спомени. Не позволявайте на миналото да определя бъдещето ви; вместо това, нека то се превърне в стъпка към него.

Днешната карта таро за Телец: Деветка чаши, обърната

Какви са целите ви в живота? Днешната карта таро ви кани да отделите време, за да помислите за бъдещето си и какво искате да бъде то. Начертайте го.

Погледнете отвъд това, което знаете и виждате. Използвайте въображението си и си представете всичко, което би могло да ви донесе радост, като че ли вече е там, за да го вземете.

Днешната карта таро за Близнаци: Тройка мечове

Близнаци, това, което хората не знаят за теб, е колко лесно може да бъде разбито сърцето ти. Криеш чувствата си зад твърда външност, за да се защитиш повече, отколкото би трябвало. Така че, когато лоялността е накърнена, това засяда сърцето ти и носиш тази болка дълго време.

На 8 август помислете за хората, на които е нужно да бъде простено, не защото не са ви наранили и това вече няма значение, а за да освободите себе си. Днешната карта таро, Тройката мечове, е напомняне за болки, които може би все още не са излекувани, но е време да работите върху тях.

Днешната карта таро за Рак: Страница Чаши

Рак, кога за последен път видяхте изкуство или посетихте музей? Тази седмица е идеална за бъдещо планиране. Страницата на чашите ви насърчава да видите света, особено на местно ниво, където можете да наблюдавате богатия пейзаж на изкуството във вашата общност.

Опознайте по-добре фермата си. Запознайте се с местни художници и с нещата, които имате наблизо, за да можете често да я посещавате и да се наслаждавате на красотата около вас

Днешната карта таро за Лъв: Четворка жезли, обърната

Лъв, ще има моменти, когато ще трябва да покажете и кажете на хората какво могат да направят, за да ви подкрепят. Четворката на жезлите, обърната, е карта за взаимоотношения на 8 август, показваща потенциален прекъсване на комуникацията на хоризонта.

Ако сте проактивни и обръщате внимание на чувствата си, особено когато се чувствате нежелани или необичани, говорете за това. Не чакайте другите сами да видят; може да се разочаровате, ако не го направят.

Днешната карта таро за Дева: Справедливост, обърната

Дева, честността е най-добрата политика и днес може да се наложи да помолите някого за неговата истина. Искането за това, от което се нуждаете, може да бъде отведено още една крачка напред, като споделите готовността си да бъдете слушател без осъждане.

Обърнатата карта таро „Справедливост“ предупреждава да не мислите, че знаете цялата история, преди да сте я чули напълно. Бъдете отворени и слушайте активно на 8 август 2025 г., за да останете свързани с хора, които са ви важни.

Днешната карта таро за Везни: Слънце, обърнато

Везни, може би не винаги чувствате, че знаете какво ви е необходимо, за да вземете солидно решение. Въпросът обаче ще бъде дали можете да го разберете? Слънцето, обърнато в картата таро, разкрива на 8 август необходимостта да извадите нещо скрито наяве.

Вие сте зодиакален знак, известен с това, че се разбирате добре с хората и развивате солидни взаимоотношения, така че днес се стремете към прозрачност. Това, което не виждате сега у другите, го моделирайте, за да подобрите връзката си.

Днешната карта таро за Скорпион: Десетка пентакли, обърната

Скорпион, днес може да срещнете някои предизвикателства в семейните дела, които ще доведат до по-силни и по-жизнени отношения с хората. Десетката пентакли, обърната, е свързана с финансови затруднения и може да осъзнаете, че човек във вашата сфера на влияние се нуждае от помощ.

Днес, 8 август, ако имате възможност, направете нещо, за да подобрите живота им. Бъдете полезни. Обадете се, за да видите дали има нещо необходимо и какво можете да направите, за да покажете подкрепа.

Днешната карта таро за Стрелец: Пет пентакли

Стрелец, чувстваш ли се изоставен напоследък? Ти си независима зодия, която обича свободата си и затова хората може да си помислят, че предпочиташ да си сам, когато всъщност не е така. Ако се чувстваш по-заинтересован от социални дейности и събития, говори за това.

Помислете за организиране на събитие тази седмица, за да се свържете отново и да опознаете по-добре семейството и приятелите си.

Днешната карта таро за Козирог: Крал на чашите

Козирог, ти си толкова силна личност, че твоята зрялост е много впечатляваща за другите. Днешният Крал на купите е за това ниво на зрялост, на което подражаваш като част от естествената си природа.

На 8 август 2025 г. може да бъдете помолени да ръководите проект или да поемете по-видима лидерска роля. Ако е възможно, не се колебайте да се възползвате от възможността. Вижте къде ще ви отведе тя.

Днешната карта таро за Водолей: Отшелникът

Водолей, твоята зодия е свързана с ума. Като въздушен знак, самотата е полезна за духа. Уединението ти дава време да мислиш и да размишляваш какво трябва да направиш по-нататък.

Когато животът ти стане по-спокоен и тих, тогава знаеш, че вселената ти говори. Време е да се вслушаш.

Днешната карта таро за Риби: Десетка чаши, обърната

Риби, семейството е толкова важно за вас и когато усетите, че нещо не е наред, се стремите бързо да го поправите.

Днес се постарайте да бъдете до хората, на които държите. Не се опитвайте да криете грижите и тревогите си. Умението да слушате може да бъде благословията, от която не сте знаели, че имате нужда.