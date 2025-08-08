Таро хороскоп за 9 август 2025

Научете какво ви очаква тази събота, 9 август 2025, според зодията.

Днешната карта таро за Овен: Шест жезли, обърната

Овен, имаш късмет. Ако има едно нещо, в което си много добър, то е да даваш приоритет на грижата за себе си. Знаеш, че поставянето на себе си на първо място често е най-добрият начин да дадеш приоритет на нуждите на другите хора. Трябва да влагаш много енергия, за да постигнеш целите си. Източването на енергията ти е сигурен начин да се бориш или да се провалиш. Не обичаш провалите.

Днес, 9 август, според вашата карта таро, Шестицата жезли, обърната, е време да правите неща, които ви карат да се чувствате добре. Отделяйте време за грижа за себе си всеки ден. Включете един ден в седмицата, посветен на размисъл върху вашите нужди и създаване на график, към който можете да се придържате.

Днешната карта таро за Телец: Крал на пентаклите

Телец, що се отнася до стабилността и това да накараш нещата да работят за теб и другите хора, ти си царят. Имаш усет да създаваш сигурни и сигурни основи на доверие в живота си и в живота на другите.

На 9 август 2025 г. е необходима по-голяма стабилност. Ако следвате съветите на картата таро „Кралят на пентаклите“, лесно е да видите, че трябва да поправите ситуации, които създават триене, и да намерите начин да живеете живот, съобразен с автентичността.

Днешната карта таро за Близнаци: Пет мечове, обърната

Близнаци, можете да бъдете толкова енергични, че е трудно да оставите ума си да си почине достатъчно дълго, за да се насладите на тишина. Непрекъснатият вътрешен монолог може да е неистов днес, но това не означава, че не можете да намерите момент за мир.

Отделете малко време, за да се съсредоточите върху това, което можете да направите, за да създадете пространство за себе си. Вие сте умни! Можете да намерите начин да бъдете до другите, но също така да си починете от известията на мобилния си телефон и имейла.

Днешната карта таро за Рак: Седем пентакли

Рак, ти си толкова лоялен. Когато даваш от себе си, споделяш от сърце. Заслужаваш да получиш лоялност в замяна на усилията си. Бил си търпелив и добър към другите; днес получаваш реципрочност на тази енергия.

Когато не го направите, става ясно, че връзката е по-едностранчива, отколкото сте си мислили първоначално. Можете да намалите енергията си, докато нещата се развият или узреят, преди да давате толкова щедро отново.

Днешната карта таро за Лъв: Кулата

Лъв, ти си способен да разбираш нещата. Ти си човек, който търси решения и когато усетиш, че съществува проблем, вместо да чакаш някой друг да го реши, предприемаш действия. Днешната карта таро, Кулата, символизира твоята тревожност и желанието ти да се погрижиш за нещо веднага.

Въпреки това, на 9 август преодолях проблемите, като първо обмислих нещата. Не забравяйте да проучите всяка ситуация, която ви се изпречи, особено ако е внезапна и неочаквана.

Днешната карта таро за Дева: Глупакът

Дева, ти си умна и проницателна; когато нямаш информацията, от която се нуждаеш, я търсиш. Невежеството е нещо, което толерираш. Не чакаш светът да спре и не ти е нужен някой, който да те държи за ръка. Ти си независима.

Така че на 9 август 2025 г., когато имате картата таро Глупак, това е отчасти намаляващо, но и отчасти утвърждаващо. Глупакът символизира човек, който е невеж по отношение на света около себе си.

Може да чувствате, че нямате достатъчно информация. Вместо да бързате с ангажирането, уверете се, че културата е в съответствие с вашите желания.

Днешната карта таро за Везни: Осмица мечове

Везни, вие сте много добри в откриването и на двете страни на проблема и този емпатичен характер е това, което може да ви вкара в беда. Толкова много ви е грижа, когато трябва да се дистанцирате; това сте вие. Не можете да се промените, нито пък искате.

Проблемът е, че на 9 август 2025 г. може да искате да се освободите от това, което няма смисъл за вас емоционално. Осемте мечове е предупреждение, че може да ви е труд

Днешната карта таро за Скорпион: Пет жезли

Скорпион, днес, не забравяйте, че не всички конфликти са вредни; някои имат значително полезна житейска цел, дори и да са стресиращи. Някои напрегнати разговори ви помагат да разрешите проблеми, които трябва да бъдат обсъдени в емоционално натоварени ситуации.

Така че, на 9 август 2025 г. всеки конфликт, който преживеете, може да ви е предизвикателство. Но според днешната карта таро, Петицата жезли, това е за ваше най-висше благо. Доверете се на процеса.

Днешната карта таро за Стрелец: Четири пентакли, обърната

Стрелец, ти си внимателен и много философски настроен, когато става въпрос за живота ти. Правиш нещата с цел. Не губиш време и не общуваш с хора, които пилеят пари или време.

Днешната Четворка Пентакли, обърната, предполага предпазливост, особено ако имате финансови задължения за изпълнение. Започвайки от днес, бъдете пестеливи.

Вашият съвет за 9 август 2025 г. е да живеете живот, който ви прави щастливи. Има много неща, които можете да направите, за да подобрите живота си; всичко започва с това да съгласувате действията си с целите и визията си за бъдещето.

Днешната карта таро за Козирог: Колелото на късмета, обърнато

Козирог, ти си непоколебим и нямаш нищо против промените. Работата е там, че искаш действията ти да имат смисъл. Искаш те да бъдат практични и това, в което се занимаваш, също трябва да е полезно.

Така че, когато имате обърната карта таро „Колелото на късмета“, вашата съпротива срещу промяната е очаквана. Ще се съпротивлявате, докато не разберете, че това, което правите, има смисъл сега и в бъдеще. Следвайте инстинктите си, Козирог.

Днешната карта таро за Водолей: Пет пентакли

Вие сте много находчиви, Водолей, така че когато се сблъскате с някакъв вид трудности или борба на 9 август 2025 г., осъзнавате колко невероятно издръжливи сте.

Днешното послание от Петте Пентакли е за финансови затруднения. Никой не иска да преживява финансови проблеми. Ако обаче се наложи да обърнете по-голямо внимание на разходите си, не се тревожете твърде много. Ще се справите.

Днешната карта таро за Риби: Деветка мечове

Риби, светът непрекъснато се променя и тъй като си толкова духовно надарена зодия, ти улавяш тези енергии дълбоко.

И така, днешната карта таро, Деветката мечове, е за тревожността и как може да я изпитвате от време на време, защото сте човек с нежно сърце и дълбоки психически дарби. Днешният съвет е да се освободите от това, което не можете да контролирате, и да се съсредоточите върху това, което можете: себе си.