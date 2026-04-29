Трудният период приключва за тези 3 зодии след 30 април 2026

След 30 април 2026 г. добри неща се случват за три зодиакални знака. Когато Луната излезе от Везни и навлезе в Скорпион, получаваме усещането, че всичко ще бъде наред.

Най-големите късметлии на зодиака през МАЙ 2026

Този лунен транзит ни дава визия. Виждаме бъдещето и вярваме, че то може да бъде всичко, което пожелаем. Цялата драма и разделение са изтощителни. Искаме животите си обратно и за да се случи това, трябва да вярваме, че всичко ще бъде наред. Вярваме в позитивно бъдеще и така ще бъде .

1. Телец

На този ден се случва нещо интересно и всичко е свързано с времето. Случайно попадате на нещо, което ви кара да се усмихнете, и в крайна сметка имате фантастичен ден благодарение на това. Наистина е толкова просто.

Простотата е голяма част от урока за днес за вас, Телеци. Склонни сте да усложнявате нещата, но това не винаги ви служи добре. Малките неща са, както се казва, и по време на Луната в Скорпион, тези малки неща ви карат да се усмихвате широко.

И така, едното нещо води до другото и преди да се усетите, вече гледате с нетърпение към бъдещето, вместо да се страхувате от него. Хубавите неща си идват на мястото пред очите ви. Всичко ще бъде наред!

2. Риби

След като преминахте през огромен процес на изцеление, сега се чувствате готови да продължите напред . Успяхте, Риби. Преминахте през бурята и сега, ето ви тук, чувствате се чудесно. Какво постижение!

На този ден, когато Луната преминава от Везни в Скорпион, ще видите колко силни сте всъщност. Не правите нищо конкретно, за да получите това чувство. Просто това сте вие ​​по природа, дори и да сте забравили този факт за известно време.

Имаш това дълбоко вкоренено чувство, че всичко ще бъде наред, и не се отказваш от него. Светът е пълен с негативизъм, но никой не може да ти го отнеме и това ти дава още повече решителност.

3. Лъв

В четвъртък, когато Луната премине от Везни в Скорпион, ще изпитате освобождаване на негативна енергия. Това буквално ще ви накара да се чувствате сякаш току-що сте се записали за няколко седмици спа терапия. Толкова е облекчение.

Нещата просто вървят добре, Лео, и вместо да бъдеш скептичен по отношение на това, ти избираш да мислиш позитивно . В края на краищата, ти си естествено щастлив и оптимистичен човек. Наистина не виждаш причина да поставяш под въпрос хубавите неща в живота си.

Няма нищо, което може дори да надраска балона на щастието, в който се намираш в момента. Ти отговаряш за това какво влиза и какво излиза и със сигурност не възнамеряваш да позволиш на нищо негативно да си проправи път. Обичаш живота и знаеш в сърцето си, че всичко ще бъде наред. Нямаш съмнение в това.