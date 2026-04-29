Тръмп: Путин беше готов да сключи мирно споразумение, но някои хора го спряха (ВИДЕО)

29 април 2026, 22:37 часа 691 прочитания 0 коментара
Президентът на САЩ Доналд Тръмп твърди, че руският диктатор Владимир Путин е бил готов да постигне мирно споразумение преди време, но е бил „прекъснат от определени хора“. Той направи изявлението по време на среща с астронавтите от мисията „Артемида 2“ в Белия дом. „Мисля, че Путин би искал да види решение за Украйна. Това е добре“, каза американският президент.

Тръмп също така заяви, че е предложил на Путин частично прекратяване на огъня, за което според него лидерът на Кремъл може да се съгласи. Той твърди, че Путин му е казал, че Русия може да участва в обогатяването на уран, ако това ще помогне на Съединените щати да постигнат резултати в Иран. Тръмп е отговорил, че би предпочел Путин да участва в прекратяването на войната с Украйна.

Тръмп беше попитан и коя война според него ще свърши първа – в Иран или в Украйна. Той отговори, че Украйна вече е „победена“ на бойното поле, но спомена „унищожаването на 159 кораба“, като явно обърка Украйна с Иран

Путин предлага прекратяване на огъня до 9 май

По-рано помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че Владимир Путин  е заявил готовност да „обяви прекратяване на огъня до Деня на победата“ по време на телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп. 

Според Ушаков, Тръмп е похвалил наскоро обявеното от Русия „Великденско примирие“. Той също така увери, че президентът на САЩ „активно подкрепя“ новата инициатива на Путин.

Елин Димитров
