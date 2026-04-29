Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Радар за икономика: Най-важните новини на 29 април 2026 г.

29 април 2026, 23:00 часа 633 прочитания 0 коментара
Снимка: Магазин за хората
Радар за икономика: Най-важните новини на 29 април 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 29 април 2026 г.

Край на "Магазин за хората": Държавата закри веригата на Пеевски

Закриват веригата "Магазини за хората". Това съобщи служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов на брифинг в Министерския съвет. "Днес разпореждам закриване на дружеството по начин, който намалява загубите за хората", каза той. По думите му около 2 млн. лева вече са изразходвани от предвидените 10 млн. лева, а останалите средства ще бъдат върнати в бюджета.

Инфлацията в България скочи до невиждани скоро нива

Mесечната инфлация в България през април, измерена през индекса на потребителските цени (ИПЦ), се очаква да бъде 2 на сто, а годишната скача до 7,1 на сто. Това показва експресната предварителна оценка на Националния статистически институт (НСИ), публикувана днес. За сравнение, за март годишната флаш инфлация бе 3.9 на сто, а за февруари, преди началото на конфликта в Иран - 3.3 на сто. Инфлацията в България скочи до невиждани скоро нива

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Разходите за пенсии и обезщетения са над 2,3 млрд. евро само за два месеца

Размерът на извършените разходи по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО) към втория месец на годината е 2 374,6 млн. евро. В сравнение със същия период на миналата година, разходите бележат увеличение със 195,7 млн. евро (9,0%). Общата сума на приходите по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване към февруари 2026 г. възлиза на 1 289,7 млн. евро. Съпоставени със същия период на 2025 г., приходите нарастват със 147,9 млн. евро (13,0%).

Още: Разходите за пенсии и обезщетения са над 2,3 млрд. евро само за два месеца

Жилищните кредити продължават да растат със сериозен темп

Жилищните кредити продължават да растат със сериозен темп и в края на март са 17,616 млрд. евро, като нарастват на годишна база с цели 27,5 процента. Това показват данните на Българската народна банка (БНБ), публикувани днес. Като цяло кредитите за домакинствата и НТООД (нетърговски организации, обслужващи домакинствата) нарастват с 20,8 процента до 29,866 млрд. евро, а депозитите се увеличават с 19,9 процента до 55,702 млрд. евро.

НАП паникьоса българите: Дължите данък за златото си

Събщение на НАП, свързано с данъчно облагане на инвестиционното злато, предизвика смут в социалните мрежи. Новината засяга много българи, след като стана ясно, че интересът към инвестиционното злато у нас е достигнал абсолютно рекордни нива през 2025 г.

НАП паникьоса българите: Дължите данък за златото си

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Кредити Инфлация Пенсии злато магазин за хората
Видео
Новините от днес
Новините днес