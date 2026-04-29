Експерт: Тавани на цени, печалби или разходи – всичко това вреди на пазара

Закриването на държавния проект „Магазини за хората“ показва, че административното ограничаване на разходи и цени не може да работи в дългосрочен план, заяви изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов. „С административно поставени рамки на разходите нито един бизнес модел не може да оцелее. Рано или късно той се чупи“, подчерта той.

По думите му подобни инициативи трудно постигат устойчивост, особено ако се очакват бързи резултати. „Невъзможно е да се покрият разходите на един бизнес оператор в такива рамки. Всеки подобен опит завършва по същия начин“, каза Вълканов. Той допълни, че оценката за конкретното решение е в правомощията на принципала, но вероятно е базирана на реалните финансови резултати.

Вълканов обясни, че административните мерки могат да имат обратен ефект. „Най-разумното е да се подпомогнат уязвимите групи. Всичко останало - тавани на цени, печалби или разходи – вреди на пазара“, каза още той. Той предупреди, че подобни намеси могат да доведат до недостиг на стоки и изкривяване на конкуренцията.

По отношение на обвиненията за спекула от страна на търговците, Вълканов отбеляза, че законодателството вече е синхронизирано с европейските правила. Той обаче предупреди, че новите разпоредби крият риск: „Има обща забрана, която може да се тълкува много широко и да доведе до произвол от страна на регулатора.“

Въпреки ръста на възнагражденията, секторът изпитва сериозен недостиг на кадри. „Буквално всеки бизнес трябва да „краде“ служители, за да остане конкурентен“, каза Вълканов.

Данните сочат, че заплатите в модерната търговия са нараснали с над 60% за 5 години, средната брутна заплата е около 440 евро, времето за намиране на служител е достигнало 6,5 седмици, обобщи той.

