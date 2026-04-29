Най-важните новини за деня: 29 април 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 29 април 2026 г.

ОФИЦИАЛНО: ПП И ДБ СТАВАТ ДВЕ ОТДЕЛНИ ГРУПИ В НОВИЯ ПАРЛАМЕНТ (ВИДЕО)

ПП и ДБ стават две парламентарни групи в новия парламент. Това съобщи лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев след заседанието на коалицията. „Очевидно ще се регистрират две парламентарни групи. Това, което ние предложихме на колегите и те казаха, че ще обсъдят, е парламентарен съюз за общо действие“, заяви Асен Василев след срещата между "Продължаваме промяната" и "Демократична България".

РУМЕН РАДЕВ ЩЕ УХАЖВА ПП-ДБ, КАКВО ЩЕ ПРОИЗЛЕЗЕ ОТ ТОВА: ГОВОРИ ИВАЙЛО ИЛИЕВ (ВИДЕО)

Румен Радев ще ухажва ПП-ДБ, какво ще произлезе от това? Отговор на този въпрос в предаването Студио Actualno даде политологът Ивайло Илиев, който е и журналист в Actualno.com: “Аз по линията на спекулациите от седмица може би в различни участия спекулирам по отношение на бъдещото партньорство между “Прогресивна България“ (ПБ) и Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ). Защото има едно усещане и може би желание у част от електоралния корпус за вид коректив, който да получи ПБ в лицето на ПП-ДБ. И ми се струва, че това съсредоточаване на еднолична власт определено има нужда от такъв коректив.

РАДЕВ НЕ Е ГОТОВ С ПРАВИТЕЛСТВО: КУТЕВ НАЛОЖИ НАТИСК ЗА БЪДЕЩИЯ ВСС, ГОВОРИ ЗА РЕВИЗИЯ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО "ГЮРОВ"

"Структуриран кабинет няма - има доста действия, които трябва да минат. Има стъпки". Това заяви Антон Кутев, избран за депутат от "Прогресивна България" на Румен Радев, визирайки старта на новия парламент, формирането на парламентарна група. "За правителство може да се говори, когато е ясно цялото правителство", поясни той, с уточнение, че иначе можело да се избърза, да се каже нещо, а някой назован утре да не е министър или да е министър в друга сфера. "Убедени сме, че всичко това ще го направим бързо", каза Кутев пред bTV.

КОРНЕЛИЯ НИНОВА "РАЗКОСТИ" РУМЕН РАДЕВ И ПРОГНОЗИРА: ЩЕ СВЪРШИ КАТО СЛАВИ

Разпределяни са (обществени) постове, пари - очаквам Румен Радев да ги извади. Това заяви бившият лидер на БСП Корнелия Нинова относно близкото минало на БСП и евентуалното влияние на модела Борисов - Пеевски в "червената" партия, която отговори на въпрос на bTV защо тя не ги извади на бял свят - достатъчно била вадила. Нинова имаше предвид годините, в които беше начело на БСП и след това, когато Столетницата беше в управлението с кабинета "Желязков" - и се закле, че никога не била допуснала влияние от Делян Пеевски и Бойко Борисов в БСП.

СРЕД СКАНДАЛИ И ОБИДИ: КАКВО СВЪРШИ 51-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ? (ВИДЕО)

В навечерието на встъпването в длъжност на 52-рото Народно събрание, какво успяха да свършат депутатите от миналия парламент? Макар и белязан от политическа нестабилност и трудности при формирането на устойчиво мнозинство, той успя да приеме редица закони, които оказват съществено влияние върху икономиката, институциите и европейската интеграция на страната.

КЛИСУРСКИ РАЗКРИ ОТ КАКВО Е СПЕСТЯВАЛ КАБИНЕТЪТ "ЖЕЛЯЗКОВ", ДАДЕ И СЪВЕТИ КЪМ НОВАТА ВЛАСТ

Задачата пред публичните финанси няма да е лесна, но няма и да е невъзможна, Аз съветвам да ограничат разходите, които са раздути. Например тестовете за два вида рак, където обществената поръчка е за 10 млн евро, но тя е раздута и могат да се спестят 7 млн. евро. В повечето министерства има такива сигнали за завишени обществени поръчки. На първо място новото редовно правителство трябва да се прегледат всички ненужни разгоди, да се тегли чертата и тогава да се реши дали трябва да се каже "Не" на някои искания за допълнителни разходи.Това каза служебният финансов министър Георги Клисурски в ефира на Нова телевизия.

ПРАЗНИ РАФТОВЕ, ПЪЛНИ ДЖОБОВЕ И ФАЛИТИ "ПО МАГНИТСКИ": ГЮРОВ СЪС СКАНДАЛНИ РАЗКРИТИЯ ЗА МАГАЗИНИТЕ НА "ЧОВЕКА"

"Искам да кажа няколко думи за магазините на "човека" и за това дали има схема за празни рафтове и пълни джобове. Имаме скандални загуби в тази верига магазини, която беше създадена като политическо алиби. Докладваха ми, че рафтовете са празни, сметките са на червено, а шефовете си угаждат със заплати за хиляди евро. Незнайно защо тази сутрин се разбягаха". Това обяви преди началото на заседанието на служебния кабинет в сряда премиерът Андрей Гюров по повод експериментът, наречен "Магазин за хората" ЕАД, създаден по инициатива на лидера на ДПС Делян Пеевски от предишния редовен кабинет, в което именно той лидира управленските решения.

МИНУС 14 ХИЛЯДИ ДУШИ ЗА ГОДИНА: БЪЛГАРИЯ ГУБИ НАСЕЛЕНИЕ И ЗАСТАРЯВА (ГРАФИКИ)

България продължава да губи население, а демографската картина става все по-тежка. Към 31 декември 2025 г. в страната живеят 6 423 207 души - с 14 153 по-малко спрямо година по-рано, или спад от 0.22%, показват данните на Националния статистически институт. Намалението е по-осезаемо в сравнение с 2024 г., когато страната се стопи с 8121 души.

ВНИМАНИЕ, ДЕЦА: ЕКСПЕРТИ ОЧЕРТАХА ЧЕРВЕНАТА ЛАМПА НА ПЕДОФИЛИТЕ И КАК ЗАРИБЯВАТ

Където има деца, там има и педофили. Педофилите търсят начин да комуникират с децата, като има много хиляди случаи, в които самите педофили са креативни. Червената лампа е, че педофилите са страшни психолози и знаят как мислят децата, каза Любомир Тулев, експерт по киберсигурност пред БНТ. Границата, в която трябва да се работи с децата, за да не бъдат обект на педофилски интерес, е между 7 и 8-годишна възраст до 16-годишна възраст. Още: Задържаха мъж в София, разпространявал порнографски материали с деца

СПОРЕД АУДИТОРИЯТА - ВАЙЦ СЕ ОТРЕЧЕ ОТ ДУМИТЕ СИ ПРЕД БЪЛГАРСКА МЕДИЯ: ВСЪЩНОСТ СКОПИЕ НАПРЕДВА (ВИДЕО)

Докладчикът за напредъка на Северна Македония Томас Вайц изглежда говори според аудиторията си, но и отправи обвинения към българска медия и към България от ефира на македонската телевизия "Канал" 5, чийто сайт дълго време беше недостъпен в България. След като преди дни в интервю за Euronews Bulgaria той каза, че Северна Македония не е постигнала напредък и не вижда политическа воля от страна на правителството за вписването на българите в македонската конституция, снощи той е дал кратко интервю за македонската телевизия "Канал 5", в което казва, че интервюто е старо.

НА ФОНА НА ПЪКЪЛА В ТУАПСЕ ПУТИН СЕ СЕТИ, ЧЕ И ИЗБОРИТЕ В РУСИЯ МОЖЕ ДА СТАНАТ АД (ОБЗОР - ВИДЕО)

На фона на поредния силен имиджов и икономически удар срещу режима на руския диктатор Владимир Путин – а именно, постоянните пожари в Туапсе след визити на украински далекобойни дронове, Путин погледна и към "сигурността на изборите" в Русия. Става въпрос за т. нар. Единен ден за гласуване: изборите за долната камара на руския парламент (Дума), които би трябвало да се проведат до 20 септември, 2026 година, изборите за регионални парламенти (39 региона и области, включително Москва и Санкт Петербург) и изборите за руски губернатори (в 7 региона се избира пряко, в още 3 – от регионалните парламенти) – ОЩЕ: 12 дни по-късно Кремъл забеляза катастрофата в Туапсе. Путин с първи коментар (ВИДЕО)

СЪДБАТА НА КОНТИНЕНТА НИ: ГОТОВИ ЛИ СА ЕВРОПЕЙЦИТЕ ДА ВОЮВАТ, АКО НЕ ПРИЕМАТ УКРАЙНА В КЛУБА СИ?

Европейските лидери все по-често говорят за риска от голяма война на континента, но действията им остават противоречиви - особено по въпроса за Украйна. По време на срещата на върха на ЕС в Кипър на 23-24 април полският министър-председател Доналд Туск предупреди за възможна руска инвазия в Европа в близко бъдеще. Той подчерта, че Старият континент трябва да вземе собствената си сигурност по-насериозно и да укрепи отбраната си в рамките на НАТО и ЕС.

КИТАЙ УЧИ ОТ САЩ КАКВО ДА НЕ ПРАВИ ПО МОРЕ

Китай следи внимателно действията на САЩ по море, но по-скоро като предупреждение, отколкото като модел за подражание. Пекин изгражда военноморска мощ, но ще върви по различен път. Това коментира експертът Сидхарт Каушал от Кралския институт за обединени служби (RUSI) в интервю за швейцарското издание Neue Zürcher Zeitung.

КИРИЛ МИЛОВ ПРЕД ACTUALNO.COM: АКО НЕ БЕШЕ ГРИША ГАНЧЕВ, ОТДАВНА ЩЯХ ДА СЪМ СЕ ОТКАЗАЛ (ВИДЕО)

Ако не беше Гриша Ганчев, отдавна щях да съм се отказал от борбата: това заяви 3-кратният европейски шампион Кирил Милов в ексклузивно интервю за Actualno.com и Sportlive.bg. Преди броени дни борецът на ЦСКА защити европейската си титла от миналата година и се утвърди като една от най-големите звезди в световната борба. А тези грандиозни успехи идват на фона на вътрешни противоречия с федерацията по борба и на още много изпитания в годините назад.