Хьогмо отправи признание към ЦСКА и постави новата голяма цел пред Лудогорец

Наставникът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо говори след отпадането от ЦСКА на 1/2-финалите на Купата на България. Той призна, че ЦСКА се е отбранявал много добре в мача на стадион "Васил Левски" в София и ги поздрави за класирането за финала, като отбеляза, че изходът от полуфиналите се е решил от последните 10 минути на първия мач в Разград. Той посочи и следващата голяма цел на отбора - второто място в класирането, което да ги класира за квалификациите на Лигата на конференциите.

Хьогмо поздрави ЦСКА и призна, че са заслужили мястото си на финала

"На първо място, поздравявам ЦСКА, че достигнаха до финала - желая им късмет. Създадохме шансове през първото полувреме, които трябваше да оползотворим. Много важно в такива мачове е да отбележиш първия гол, за да промениш развоя на срещата. Това ни липсваше - попадението. Мачът продължаваше, времето изтичаше. През второто полувреме не успяхме да създадем достатъчно ситуации, но и ЦСКА се отбраняваше много добре", започна Хьогмо.

"През първото полувреме много ни липсваше тази ефективност, острота, решителност. През второто полувреме играхме по-високо по игрището. В края Алмейда имаше своя шанс да отбележи гол, но тези 10 минути в края на мача в Разград ни костваха достигането до финала.

За мен е важно, че играчите не се предадоха в нито един момент. През първото полувреме не позволихме на ЦСКА да създаде опасност пред вратата ни. Разбира се, има какво да подобряваме. Оставащите мачове от сезона са важни, защото има какво да подобряваме.

Ясно е - второто място ще бъде целта на Лудогорец оттук до края на сезона. Още уикенда ще бъдем тук за мач с ЦСКА и ще се борим за победа. Важно е за нас да се борим за място в Лигата на конференциите - това вече е целта. Важно е и за клуба - да играе в Европа. Ще бъдем поставени, ще имаме по-лесен съперник за влизане в основната фаза на турнира.

Мисля, че днес видяхме, че можем да контролираме срещата, да я насочваме в посока, която искаме, но трябва да сме много по-остри и много по-ефективни, защото това са оспорвани двубои", добави още той.

