Утре Дева, Скорпион + още 2 зодии ще тръгнат по вода, ама ще останат на сухо

Има дни, които още от сутринта сякаш вървят накриво, но въпреки това към вечерта всичко си идва на мястото и човек си отдъхва, че бурята е отминала. Има обаче и други дни, много по-коварни, защото започват леко, приятно и обещаващо, а после постепенно започват да се разпадат пред очите ни. Тогава човек най-много се изненадва, понеже в началото е бил сигурен, че късметът е на негова страна и нищо няма да помрачи настроението му. Именно такъв ще бъде утрешният ден за някои зодии, които ще си помислят, че всичко им върви по вода, а накрая ще се окажат на сухо.

Съботата ще започне с усмивка, с добри очаквания и с онова приятно усещане, че денят ще бъде лек, но после ще започне да поднася дребни и по-големи изненади, които ще променят картината. Така хубавото начало няма да се превърне в хубав край, а ще остави след себе си известно разочарование. Ето кои са зодиите, за които съботният ден ще се окаже доста по-непредсказуем, отколкото изглежда в началото.

Телец

Телецът ще започне съботата с приятно настроение, защото още от сутринта ще има чувството, че денят му е подреден, спокоен и изпълнен с възможности за малки радости. Плановете му ще изглеждат напълно изпълними, а хората около него ще му създават усещане за лекота, което ще го накара да повярва, че най-сетне всичко върви така, както трябва. Постепенно обаче ще започнат да се появяват дребни разминавания, които първоначално няма да му се сторят сериозни, но точно те ще се натрупат и ще започнат да тежат.

Вместо да приеме тези знаци навреме, той ще се опита да продължи деня все едно нищо не се случва, което само ще засили вътрешното му раздразнение. До следобед вече ще му стане ясно, че съботата не е толкова благосклонна, колкото е изглеждала на зазоряване, и че хубавото настроение не е достатъчно, за да задържи нещата в баланс. Така той ще разбере, че понякога точно хубавото начало ни приспива и ни кара да не забележим кога денят бавно започва да ни се изплъзва.

Дева

Девата ще отвори очи с усещането, че тази събота най-сетне ще ѝ донесе онова спокойно чувство, че всичко върви по план и нищо няма да я извади от равновесие. Още в ранните часове ще има поводи да вярва в това, защото някои неща ще се наредят добре, а плановете ѝ ще изглеждат напълно постижими и разумни. Точно когато реши, че денят ще се подчинява на нейната организация, ще започнат да изникват малки проблеми, които няма да изглеждат опасни поотделно, но заедно ще образуват неприятна верига.

Девата ще се ядоса не толкова на самите ситуации, колкото на това, че не е успяла да предотврати развитието им, въпреки че още от сутринта е вярвала, че държи всичко под контрол. В един момент ще започне да поправя едно, после друго, после трето, и така цялата ѝ събота ще се превърне в опит да спасява ден, който сутринта е изглеждал напълно спасен. Така Девата ще усети по много ясен начин, че съботата понякога тръгва по вода само за да ни остави на сухо точно когато сме спрели да бъдем предпазливи.

Скорпион

Скорпионът ще влезе в деня със силно усещане, че съботата ще му даде възможност да си върне вътрешния баланс, защото сутринта ще го посрещне с няколко приятни знака, които ще подхранят увереността му. Ще му се струва, че най-накрая може да си позволи да се отпусне и да не държи всичко под постоянно наблюдение, понеже обстоятелствата ще изглеждат стабилни и предвидими. Точно в това отпускане обаче ще се крие уловката, защото по-късно денят ще започне да му показва друго лице, много по-неприятно и напрегнато.

Скорпионът трудно понася подобни обрати, понеже когато усети, че губи сигурност, започва да вижда повече проблеми, отколкото реално има, и това ще направи влошаването на деня още по-осезаемо. Вместо спокойна събота, той ще получи серия от вътрешни и външни дразнения, които ще го накарат да се чувства така, сякаш денят му нарочно се е обърнал срещу него. Към края на деня ще осъзнае, че най-голямата му грешка е била да повярва прекалено рано, че всичко е подредено и че нищо не може да развали добрия тон на съботата.

Водолей

Водолеят ще започне деня с типичното си желание да направи нещо различно, приятно и освобождаващо, защото сутринта ще му донесе усещането, че съботата е отворена страница, в която всичко е възможно. Първите няколко часа дори ще подкрепят това впечатление, понеже някои планове ще се наредят, настроението ще бъде леко, а хората около него ще създават впечатление, че денят ще мине гладко. После обаче събитията ще започнат да се разместват по начин, който Водолеят няма да може да предвиди, а още по-малко да контролира.

Понеже той не обича да се чувства ограничаван от развоя на обстоятелствата, тези промени ще му дойдат особено тежко и ще го накарат да се раздразни повече, отколкото му се иска. Вместо свободен и лек ден, той постепенно ще се озове в поредица от малки разочарования, които ще му покажат, че съботата не винаги е толкова щедра, колкото обещава сутринта. До вечерта ще е принуден да приеме, че не всичко хубаво в началото означава хубав край и че животът не се интересува особено от нашите удобни очаквания.

Утрешният ден ще бъде живо доказателство, че хубавото начало невинаги обещава добър завършек и че съботата също може да има своите остри завои. Телец, Дева, Скорпион и Водолей ще усетят колко лесно един ден може да тръгне по вода и постепенно да остави човек на сухо, без това да се случи изведнъж, а чрез поредица от дребни, но упорити разочарования. Точно такива дни ни учат да не бързаме да обявяваме победа още преди обед, защото животът обича да сменя правилата в движение. И понеже най-коварните обрати идват именно когато сме се почувствали прекалено спокойни, утрешната събота ще напомни на тези зодии една стара истина – денят наистина не се познава по сутринта.