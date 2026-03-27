В съседка на България: Иран се появи на футболната карта с протестен акт срещу САЩ и Израел (ВИДЕО)

Националният отбор по футбол на Иран загуби първия си мач от началото на войната в Близкия изток, отстъпвайки с 1:2 в контрола с Нигерия. Двубоят се проведе неутрален терен в Анталия, Турция. Преди началото на срещата играчите на Иран носеха ученически чанти в знак на протест срещи САЩ и Израел. Мачът се игра при закрити врати заради опасения от протести, пише агенция DPA.

Ученическите раници бяха препратка към поразено в първия ден от въздушните атаки на САЩ и Израел срещу Иран девическо училище, на 28 февруари. Твърди се, че най-малко 168 момичета на възраст от 7 до 12 години са загинали, заедно с 26 учители и четирима родители. Според съобщенията, причината е американски удар.

Iran's men's soccer team wore black armbands and held schoolbags during their anthem in Turkey to protest the killing of schoolgirls in the Iran war https://t.co/UJt37KGgtF pic.twitter.com/h4DPGTn2hE — Reuters (@Reuters) March 27, 2026

„В момента резултатът, победата или загубата, не са важни. Единственото важно нещо е играчите да покажат на терена, че са истински иранци и обичат родината си“, заяви представителят на федерацията Миршад Мадшеди пред държавния телевизионен оператор IRIB.

Мачът трябваше да послужи като подготовка за предстоящото Световно първенство, но остава неясно дали класиралият се за турнира тим Иран ще участва, тъй като домакин на Мондиал 2026 е САЩ заедно с Мексико и Канада.

