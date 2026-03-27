Най-големите късметлии на зодиака през седмицата от 30 март до 5 април 2026

Три зодиакални знака ще изпитват наистина добър късмет през цялата седмица, от 30 март до 5 април 2026 г. Не защото разбират плановете на Вселената, а защото тази седмица се отварят за нейното ръководство.

Врата, която отдавна е била затворена, ще се отвори за 3 зодии на 26 март

Седмицата започва с късметлийска и заземена енергия, тъй като Венера навлиза в Телец на 30 март . Венера е планетата на любовта и се смята за щастлива планета. В Телец тази енергия е едновременно практична и луксозна. Тя ви позволява да получавате награди, без да се отказвате от процеса. Това чувство за баланс продължава през цялата седмица, когато пълнолунието във Везни изгрява на 1 април , довеждайки до осъществяване цикъл, започнал с новолунието в този астрологичен знак на 21 октомври 2025 г.

Везни и Телец се управляват от Венера и тези астрологични знаци се опират на мирната енергия на тази планета, за да привличат късмет през цялата седмица.

Още: Научете най-щастливия ден от седмицата, 30 март-5 април 2026 г.

1. Водолей

Късметът, който търсите, се намира вътре във вас, Водолей. Пълнолунието във Везни на 1 април подчертава важността на връзките и емоционалното удовлетворение. Това не означава, че не привличате по-голямо богатство или нови възможности. Просто начинът, по който се чувствате и кой ви заобикаля, е това, което ви носи най-големия източник на късмет.

Везни управляват всички въпроси, свързани с късмета, но също така ви помагат да видите, че късметът наистина е свързан с вашето мислене. Това е седмица, предназначена за свързване с други хора. Съсредоточете се върху връзките, които ви заобикалят, независимо дали това включва романтичен партньор, колеги, приятели или семейство. Може да си сътрудничите по нов проект или да планирате бягство с приятели.

Въпреки че се нуждаете от свобода в живота си и често преследвате професионален успех, вашите взаимоотношения и връзки носят най-големия източник на изобилие и късмет тази седмица.

Още: През април 2026 г. тези 3 зодии срещат човек, който преобръща живота им

2. Дева

Доверявай се на себе си във всичко, Дева. От 30 март Венера в Телец е положителна и благотворна енергия, която помага за нови възможности и по-голямо изобилие. Тя обаче носи и по-голяма интензивност, особено след като Уран завършва цикъла си в Телец и се готви да премине в Близнаци на 25 април.

През април 2026 г. парите отиват при три избрани зодии

Уран за първи път навлезе в Телец през 2018 г., учейки ви да се адаптирате към промените. Това беше необходимо, тъй като рядко вашият план е и съдбата, която вселената е приготвила за вас. С Уран, който прекарва последните си няколко седмици в този земен знак, се случват много неща. Това може да включва преместване, нови възможности за кариера, промяна в статуса на връзката или финализиране на важни житейски решения.

Келтски хороскоп за АПРИЛ 2026 за всяка зодия

Венера в Телец през това време помага да се укрепи и подслади всичко, което правите. Безопасно е да се доверите на себе си и на интуицията си, докато навлизате в един от най-щастливите периоди, които сте имали през последните години.

Още: Вратата на любовта се отваря за 4 зодии: Какви промени ги очакват до края на март 2026 г.?

3. Скорпион

Всичко е възможно тази седмица, Скорпиони. С Юпитер, който сега е директно в Рак, вие сте най-късметлийският знак в зодиака. Животът е всичко друго, но не и скучен или рутинен тази седмица, особено когато Меркурий в Риби е в тригон с Юпитер в Рак на 3 април, насърчавайки ви да се възползвате от творческа възможност.

Аспект на деня и фаза на Луната на 27 март 2026 г. Ден за решения

Въпреки че зависи от вас да създадете късмета, който търсите , тази положителна енергия определено помага. Меркурий в Риби представлява неочаквано предложение или възможност да се възползвате от форма на комуникация, като социални медии или писане, която ще привлече по-голям успех в живота ви. Когато се срещне с енергията на Юпитер, той отваря нови врати, предназначени за вас.