Христо Грозев ще помага на кабинета в борбата срещу хибридни заплахи и шпиони

Министър-председателят Андрей Гюров и министърът на външните работи Надежда Нейнски проведоха среща с разследващия журналист Христо Грозев, в която централна тема са били нарастващите рискове от външно влияние, активни мероприятия и информационни манипулации срещу България.

Разговорът идва на фона на засилена тревога около хибридната дейност в Европа и непосредствено преди предстоящите предсрочни парламентарни избори у нас. Именно в този контекст Грозев е поканен да подпомогне новосъздаден механизъм към Министерството на външните работи, насочен към противодействие на дезинформацията и ограничаване на хибридните заплахи.

Журналистът представи натрупания си опит в разкриването на шпионски мрежи и координирани операции за влияние. Той акцентира върху последните си разследвания, свързани с руски шпиони, действали на територията на Европейския съюз, както и върху новите данни на Организацията за забрана на химическите оръжия. Според тях оръжейният търговец Емилиян Гебрев е бил отровен с вещество от групата "Новичок" - казус, който отново поставя въпроса за дълбочината на външните намеси в региона.

От своя страна премиерът Гюров и външният министър Нейнски очертаха амбицията на правителството да изгради координиран институционален отговор срещу подобни заплахи. Плановете включват създаване на структуриран механизъм за бърза реакция, който да обединява различни държавни институции и да осигурява навременна комуникация при опити за манипулация на общественото мнение.

В рамките на срещата Христо Грозев е заявил готовност да съдейства активно с информация и анализи, базирани на дългогодишната му работа по разкриване на зловредни мрежи и операции. Очаква се неговият принос да бъде използван както на национално ниво, така и в рамките на европейските инструменти за противодействие на хибридни заплахи.