Скандално: Новиков и Милов в неведение дали ще бъдат допуснати до Европейското, ще разберат от Международната федерация

27 март 2026, 23:13 часа 269 прочитания 0 коментара
Снимка: Колаж Actualno.com
Двама от най-добрите състезатели по борба на България - Кирил Милов и Семен Новиков, остават в неведение за това дали ще бъдат допуснати от Българската федерация по борба до участие на Европейското първенство през април. Милов и Новиков се включиха в международния турнир "Дан Колов - Никола Петров" в Пловдив, а след състезанието и двамата заявиха, че не знаят дали ще се състезават на Европейското, като очакват да разберат не от родната централа, а от Международната федерация.

Кирил Милов и Семен Новиков се готвят за Европейското, но може и да не бъдат допуснати

Преди няколко седмици Милов и Новиков получиха отговор, че няма да могат да участват на Европейското заради това, че не спазват вътрешните правила за централизирана подготовка. След това се проведе и среща с ръководството на федерацията начело със Станка Златетва, на която трябваше да се изгладят различията. От думите им става ясно, че все още не се е стигнало до пълен консенсус, но все пак има надежда, че двамата шампиони може да представят България на Европейското.

Семен Новиков

Двамата ще разберат дали ще участват от стартовите списъци на Международната федерация

Новиков - олимпийски шампион от 2024 г., и Милов - европейски шампион от 2025 г., бяха изключени от националния отбор и не участваха на Световното първенство миналата година. "Силно се надявам да имам шанса да представям България на европейското първенство", заяви Милов пред БНТ. А Семен Новиков коментира: "Не знам дали ще се боря на европейското. Аз имам желание да се боря и тренирам за европейското."

"А дали ще се боря или не – ще видим. Скоро ще има списъци в международната федерация и ще разберем кой ще бъде в моята категория", каза още Новиков.

Стефан Йорданов Отговорен редактор
