Сериозен удар за Барселона - Рафиня пропуска три от най-важните мачове за сезона

Нападателят на Барселона Рафиня ще отсъства от терена около пет седмици заради разтежение, получено по време на ангажиментите му с националния тим на Бразилия, потвърдиха от испанския клуб. Рафиня беше заменен на полувремето, след като почувства дискомфорт, при загубата на Бразилия с 1:2 от Франция в контрола, играна в Бостън в четвъртък. Новината е сериозен удар за лидера в Ла Лига в решаващ етап от сезона.

Барселона ще се изправи срещу Атлетико Мадрид три пъти в началото на следващия месец - веднъж в Ла Лига и в четвъртфиналите на Шампионската лига, а очаква и дерби срещу Еспаньол. Неговата липса ще бъде осезаема, тъй като той е един от най-важните играчи на Ханзи Флик. Рафиня реализира 19 гола в 31 мача за Барселона през настоящия сезон.

„Рафиня има контузия в десния крак, потвърдена от медицински тестове, които бяха проведени от Бразилската футболна федерация след дискомфорта, който той е изпитал по време на мача срещу Франция. Футболистът се завръща в Барселона, за да започне съответното лечение. Очакваното време за възстановяване е пет седмици“, се казва в изявлението от каталунския гранд.

