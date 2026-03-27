Компенсациите за високите цени на горивата: Бум на желаещите в първите часове

"Над 12 800 заявления за компенсация от 20 евро във връзка с повишаването на цените на горивата са подадени към момента", обяви служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов по време на брифинг, добавяйки, че само за един час са били подадени 500 заявления. Първоначалните очаквания са, че програмата ще обхване 1 млн. 380 хил. потребители, като необходимите средства ще бъдат осигурени от удължителен бюджет.

"Премиерът и ресорните министри проведоха много срещи с всички почти браншови организации, със социалните партньори. На тези срещи всички мерки, които се предлагат ще бъдат обобщени, за да може да дадем цялостен пакет при различнит сценарии", уточни Адемов във връзка с развитията от Близкия изток.

Подробности за мярката

Припомняме, че мярката важи до 30 юни 2026 г. стартира при едно условие и то е три поредни дни средната цена на дребно за страната на масовите корива А95N или дизеловото гориво да достигнат нива над 1.60 евро за литър по данни на НАП.

По програмата могат да кандидатстват лицачийто средномесечен брутен доход е по-малък или равен на 652.41 евро.

Средствата ще бъдат предоставени директно на физически лица чрез дирекциите за социално подпомагане.