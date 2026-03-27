Зодиите, на които април 2026 ще донесе нов живот

Хороскопът за април 2026 г. показва, че животът на три зодии ще претърпи значителна трансформация. Няколко планетарни транзита подчертават положителни промени, особено по време на мощния стелиум в Овен.

Април започва с пълнолуние във Везни, което поставя акцент върху взаимоотношенията. На 9 април Марс навлиза в Овен, стимулирайки промяната и насърчавайки стремежите за по-светло бъдеще. На 15 април Меркурий се присъединява към Овен, образувайки стелиум от пет планети: Сатурн, Слънце, Нептун, Меркурий и Марс. Новолунието на 17 април отваря нова глава, изпълнена с яснота и възможности.

Всеки зодиакален знак усеща подкрепата на планетите по различно време на годината, но до края на април три от тях ще изпитат особено подобрения в живота си.

Риби

Ретроградният Меркурий от 2-ри до 20-ти март леко забави събитията в живота ви, Риби. След периода на сянка на ретроградност, който приключва на 6-ти април, нещата ще се подобрят значително.

Ще почувствате яснота и увереност, които ви липсваха през последните шест седмици. Марс е във вашия знак от март, въвеждайки нов цикъл, но енергията му понякога може да бъде непосилна. На 9 април Марс напуска вашия знак и се премества в Овен, вашият втори дом на финансите, облекчавайки част от напрежението.

През април Марс се свързва със Слънцето, Меркурий и Сатурн, откривайки възможности за изплащане на дългове, подобряване на финансовото ви състояние и напредък към материално благополучие. До края на април Слънцето ще влезе в Телец, вашият трети дом на комуникацията, носейки стабилност и фокус. Ще можете да видите осезаеми резултати от идеите си.

Дева

Сатурн и Нептун във вашия седми дом на партньорство създадоха конфликтни ситуации в края на 2025 г. и началото на 2026 г. Това може да е довело до раздяла, особено като се има предвид ретроградността на Меркурий през март.





През април Венера в Телец ще премине през вашия девети дом, откривайки нови възможности, перспективи, пътувания и образование. Слънцето, Марс и Сатурн във вашия осми дом (Овен) ще ви помогнат да се справите с дълговете и да разберете как вашите взаимоотношения влияят върху останалите сфери на живота ви.

На 20 април Слънцето навлиза в Телец и прави съвпад с Венера в деветия дом, носейки стабилност и хармония. До края на месеца ще се чувствате психически и емоционално балансирани.

Телец

Телец, до края на април животът ви ще се промени към по-добро, тъй като ще наберете смелостта да действате самостоятелно. Уран в Телец носи промяна от няколко години, но до края на април ще напусне вашия знак и ще се премести в Близнаци, вашият втори дом на самочувствие. Всякакви промени ще бъдат по-лесни за приемане, което ще повиши увереността ви и ще ви донесе чувство за лична сила.

Венера преминава през вашия знак през по-голямата част от април, подобрявайки социалния ви живот и подчертавайки вашата привлекателност и увереност. На 20 април, когато Слънцето навлезе във вашия знак, краят на месеца ще бъде време за обновление и отключване на вътрешния ви потенциал. Ще бъдете готови за нови постижения и успехи.

