ЦСКА срещу Левски! Задава се още едно Вечно дерби на хоризонта

ЦСКА срещу Левски: вечното съперничество между "червени" и "сини" се пренася и на волейболния терен! Това стана факт, след като тимът на Александър Попов успя да отстрани Берое и да се класира за 1/2-финалите на финалните плейофи в Супер Волей. "Армейците" се наложиха с 3:0 гейма (25:16, 25:21, 25:23) в последна трета среща от серията, за да се класират с 2-1 победи.

В предходните мачове ЦСКА взе победа с 3-1, но после загуби от Берое с 0-3, което принуди Сашо Попов да подготви отбора си за още един мач със заралии. Сега ЦСКА довърши започнатото и се класира за полуфиналите, където ще срещне силния тим на Левски на Николай Желязков. А в последно време съперничеството между двата волейболни клуба е изцяло на страната на Левски...

Левски е в серия от 12 поредни победи срещу ЦСКА във волейбола, като за последна двата тима играха на 11 март за първенството, когато "сините" се наложиха с 3:0 гейма (25:17, 25:19, 25:19). За последно ЦСКА победи Левски през февруари 2022 година - преди повече от четири години. И макар Левски да влиза като фаворит, то в такива мачове зарядът винаги е по-различен и може да се случи всичко.

Любопитното е, че съперничеството между ЦСКА и Левски ще бъде горещо и на футболния терен, като предстои Вечно дерби в 30-ия кръг на Първа лига на 13 април, а след това двата тима ще се срещнат още два пъти във финалните плейофи. Във футбола Левски е лидер в класирането, докато ЦСКА заема четвърто място. Иначе в другия полуфинал във волейбола ще спорят отборите на Локомотив Авиа и Нефтохимик 2010.

