Прогноза за времето - 28 март 2026 г. (събота)

През по-голямата част на настоящото денонощие ще бъде облачно. През втората половина на нощта ще има валежи от дъжд, в планините и планинските райони - от сняг. Мокър сняг ще вали в крайните западни части на област Перник и област София. В Западна България ще духа слаб до умерен северозападен вятър, а в останалата част от страната - от изток-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, за София – около 4°. През деня преди обяд на много места в Южна България валежите временно ще спрат. След обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност. На много места ще вали дъжд. В южните и източните райони валежите ще бъдат придружени и с гръмотевици. В Западна България ще продължи да духа слаб до умерен северозападен вятър, докато в останалите райони постепенно ще се ориентира от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°, за София – около 10°.

Атмосферното налягане бавно ще се повишава, ще остане значително по-ниско от средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Сняг в планините

В планините ще бъде облачно. Ще вали сняг, в местата по-ниски от 1200 метра надморска височина – дъжд. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 2°.

Облаци и дъжд по морето

По Черноморието ще преобладава облачно време. Валежите от дъжд с временни прекъсвания ще продължат. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са 11°-13°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: НИМХ