Утре Рак, Водолей + още 2 зодии ще си навлекат голяма беля заради езика си

Китайците са го казали просто: имаш две уши и една уста, за да слушаш два пъти повече, отколкото да говориш. Е, утре някои зодии ще докажат точно обратното — ще говорят повече, отколкото трябва, и после ще се чудят защо вселената им сервира само проблеми. Ще е ден, в който езиците ще работят на пълни обороти, а филтрите ще са в отпуска. Някои ще изпуснат глупост, други — тайна, трети — нервите си. Звездите предупреждават: в събота говоренето ще е като готвене без рецепта — никога не знаеш какъв тюрлюгювеч ще излезе накрая.

Овен

Овенът ще се събуди с енергията на човек, който си мисли, че е открил лек за скуката – казвай всичко, което ти мине през ума! Само че когато това се комбинира с обичайния му ентусиазъм, резултатът е словесна експлозия.

Едно „искрено мнение“ ще удари по егото на някого и оттам — пожар в офиса, на масата, или направо в груповия чат. До вечерта ще се чуди защо всички го гледат накриво, докато самодоволно повтаря: „Ама аз само казах истината!“ Истината е като ракията — хубаво е да я пиеш, ама с мезе и мярка.

Рак

При Рака всичко ще започне от една уж невинна реплика. Ще го изнервят, той ще реши „да си каже каквото мисли“ и... ще каже прекалено много. После ще стои с наведена глава и ще се чуди защо никой не му отговаря на съобщенията.

Съботата ще му поднесе класическия урок „Мълчанието е злато, а приказките — кредит с висока лихва“. Ако успее да си държи езика зад зъбите поне половината ден, ще избегне емоционален ураган от мащаба на теленовела.

Везни

Везните винаги се опитват да бъдат дипломатични — само че утре дипломацията им ще е като счупен микрофон: ще бръмчи, но няма да предава вярното послание. В опита си да успокоят двама спорещи приятели, ще кажат нещо, което ще ядоса и двамата.

Ще прекарат остатъка от деня като медиатор между два лагера, които ще ги обвиняват, че „все са на другата страна“. Истината е, че просто не е трябвало да се обаждат. Но поне ще натрупат ценен опит за бъдещата си кариера на миротворци... или стендъп комедианти.

Водолей

Водолеят ще реши да блесне с чувство за хумор, но ще забрави, че сарказмът му често идва без предупреждение. Ще пусне шега, която в главата му звучи остроумно, но в реалността ще е по-болезнена от удар с мокра хавлия. Реакцията на околните ще бъде комбинация от неловко мълчание и погледи тип „наистина ли го каза това?“.

Водолеят ще се усмихва изкуствено, ще се опита да замаже положението с още една шега — и, разбира се, ще го влоши. Денят ще го научи, че не всичко смешно в главата ти трябва да излиза през устата.

Тези зодии ще имат една събота, в която думите ще тежат повече от делата. Всеки ще научи своя урок — някой ще брои приятели, друг — ядове. Едно е сигурно: след утрешния ден всички ще осъзнаят, че поговорката „думите не убиват“ е писана от човек, който никога не е виждал ядосан Рак или напрегнат Овен.