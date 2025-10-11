Войната в Украйна:

Макрон реши: Ето кой е номиниран за премиер на Франция

11 октомври 2025, 00:32 часа 173 прочитания 0 коментара
Макрон реши: Ето кой е номиниран за премиер на Франция

Президентът на Франция Еманюел Макрон преназначи премиера Себастиан Льокорню. „Президентът на републиката е номинирал Себастиан Лекорню за премиер и му е възложил задачата да формира правителство“, пише в съобщение на Елисейския дворец. По-рано днес Макрон събра в 14:30 ч. в Елисейския дворец лидерите на политическите сили във Франция, но на срещата не бяха поканени лидерите на радикалната левица и на крайната десница.

Още: Макрон спешно си търси премиер: Събра лидерите на партиите в Елисейския дворец

Срещата беше организира в момент, в който Макрон трябваше да намери подходяща политическа фигура за ролята на премиер. Това щеше да бъде шестият премиер на Франция за втория президентски мандат на Макрон.

Още: Шести път стомна за вода: Макрон с последни сили се опитва да спре кризата във Франция

Само месец след назначението си, Льокорню неочаквано подаде оставка, а причината бяха спорове за финансовата рамка на Франция. Но след консултациите с партиите премиерът каза, че те са показали всеобщо желание до края на годината да бъде одобрен бюджет. От преизбирането на Макрон през 2022 г. Франция е свидетел на безпрецедентна смяна на министър-председатели, което задълбочава политическата нестабилност.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Франция Еманюел Макрон Себастиан Льокорню
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес