Макрон реши: Ето кой е номиниран за премиер на Франция

Президентът на Франция Еманюел Макрон преназначи премиера Себастиан Льокорню. „Президентът на републиката е номинирал Себастиан Лекорню за премиер и му е възложил задачата да формира правителство“, пише в съобщение на Елисейския дворец. По-рано днес Макрон събра в 14:30 ч. в Елисейския дворец лидерите на политическите сили във Франция, но на срещата не бяха поканени лидерите на радикалната левица и на крайната десница.

Още: Макрон спешно си търси премиер: Събра лидерите на партиите в Елисейския дворец

Срещата беше организира в момент, в който Макрон трябваше да намери подходяща политическа фигура за ролята на премиер. Това щеше да бъде шестият премиер на Франция за втория президентски мандат на Макрон.

Още: Шести път стомна за вода: Макрон с последни сили се опитва да спре кризата във Франция

Само месец след назначението си, Льокорню неочаквано подаде оставка, а причината бяха спорове за финансовата рамка на Франция. Но след консултациите с партиите премиерът каза, че те са показали всеобщо желание до края на годината да бъде одобрен бюджет. От преизбирането на Макрон през 2022 г. Франция е свидетел на безпрецедентна смяна на министър-председатели, което задълбочава политическата нестабилност.