Инцидент в изследователски център на Роскосмос, има съобщения за изтичане на ракетно гориво (ВИДЕО)

Руски канали съобщават за мощна експлозия в предприятие на Роскосмос в Пересвет, Московска област. Властите обявиха официално, че инцидентът е вследствие на „тест“ в Изследователския център на ракетно-космическата индустрия. Въпреки това, съобщенията сочат за изтичане на силно токсично ракетно гориво Хептил. Не е ясно дали това е било контролиран опит или неуспешен старт.

Над предприятието на Роскосмос в Подмосковието се издигна стълб от бял дим. Инцидентът възникна в „Научно-изпитателен център на ракетно-космическата промишленост” в град Пересвет в Сергиев Посадски район, потвърди ASTRA. Какво точно се е случило в предприятието, не е известно. Местните жители публикуват видеоклипове, на които се вижда голям стълб дим. Според данни от телеграм канали, в центъра може да са се провеждали изпитания на ракетно гориво, което е причинило задимяването.

Според информацията на сайта на организацията, в центъра се провеждат изпитвания на течни ракетни двигатели, двигателни установки на различни компоненти на горивото и изпитвания на космически апарати в термобарична камера в условия, имитиращи космоса.

