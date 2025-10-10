Инцидент в изследователски център на Роскосмос, има съобщения за изтичане на ракетно гориво (ВИДЕО)

Руски канали съобщават за мощна експлозия в предприятие на Роскосмос в Пересвет, Московска област. Властите обявиха официално, че инцидентът е вследствие на „тест“ в Изследователския център на ракетно-космическата индустрия. Въпреки това, съобщенията сочат за изтичане на силно токсично ракетно гориво Хептил. Не е ясно дали това е било контролиран опит или неуспешен старт.

Над предприятието на Роскосмос в Подмосковието се издигна стълб от бял дим. Инцидентът възникна в „Научно-изпитателен център на ракетно-космическата промишленост” в град Пересвет в Сергиев Посадски район, потвърди ASTRA. Какво точно се е случило в предприятието, не е известно. Местните жители публикуват видеоклипове, на които се вижда голям стълб дим. Според данни от телеграм канали, в центъра може да са се провеждали изпитания на ракетно гориво, което е причинило задимяването.

Uh-oh... An explosion in Peresvet, Moscow Region, is being officially described as a “test” at the Rocket and Space Industry Research Center. However, reports indicate the release of highly toxic Heptyl rocket fuel. It's unclear whether this was a controlled trial or a failed… pic.twitter.com/X7XMaJ9E5U — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 10, 2025

Според информацията на сайта на организацията, в центъра се провеждат изпитвания на течни ракетни двигатели, двигателни установки на различни компоненти на горивото и изпитвания на космически апарати в термобарична камера в условия, имитиращи космоса.

Preliminary reports say a rocket engine or test stand fueled with heptyl exploded in Moscow region. https://t.co/WbgTJNHmvz pic.twitter.com/Yy8JwXsOe0 — WarTranslated (@wartranslated) October 10, 2025