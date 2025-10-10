"Хамас" и други палестински фракции са против всяка "чужда опека" над Газа

"Хамас", "Ислямски джихад" и Народният фронт за освобождение на Палестина отхвърлиха в съвместно изявление всяка форма на поставяне на Газа под "чужда опека". Групировките подчертаха, че управлението на анклава е изключително и само вътрешнопалестински въпрос, предаде Ройтерс. Те изразиха и готовността си да се възползват от арабското и международното участие във възстановяването на ивицата.

Още: 200 000 палестинци се завърнаха в Ивицата Газа

В предложения от президента на САЩ Доналд Тръмп план от 20 точки за Газа се предлага анклавът да бъде управляван в рамките на преходен период от палестински комитет от технократи и политически неутрални фигури, предаде БТА.

Още: Горчиво дежавю? Командир, организирал 3 бомбени атентата, излиза от израелски затвор заради примирието

Те ще бъдат натоварени с управлението на обществените услуги и на общините в Газа. Този комитет ще бъде сформиран от палестинци, които имат съответните качества и от международни експерти под надзора и контрола на нов международен орган, наречен Комитет за мир, който ще бъде ръководен от Тръмп, посочва Франс прес. Сред членовете на Комитета ще има и други държавни глави. Имената на членовете на тази структура предстои да бъдат обявени. Сред тях ще бъде и бившият британски премиер Тони Блеър. Този орган ще очертае план за възстановяването на Газа и ще управлява финансирането на това възстановяване, докато Палестинската автономна власт приключи програмата си за реформи и стане готова сама да поеме контрола над анклава. Вчера "Хамас" излезе с позиция, в която се противопостави на създаването на подобен комитет.

Още: Примирието е крехко: Нетаняху заплаши, че войната в Газа може да се завърне