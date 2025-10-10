Войната в Украйна:

"Хамас" и други палестински фракции са против всяка "чужда опека" над Газа

10 октомври 2025, 23:50 часа 315 прочитания 0 коментара
"Хамас" и други палестински фракции са против всяка "чужда опека" над Газа

"Хамас", "Ислямски джихад" и Народният фронт за освобождение на Палестина отхвърлиха в съвместно изявление всяка форма на поставяне на Газа под "чужда опека". Групировките подчертаха, че управлението на анклава е изключително и само вътрешнопалестински въпрос, предаде Ройтерс. Те изразиха и готовността си да се възползват от арабското и международното участие във възстановяването на ивицата.

Още: 200 000 палестинци се завърнаха в Ивицата Газа

В предложения от президента на САЩ Доналд Тръмп план от 20 точки за Газа се предлага анклавът да бъде управляван в рамките на преходен период от палестински комитет от технократи и политически неутрални фигури, предаде БТА.  

Още: Горчиво дежавю? Командир, организирал 3 бомбени атентата, излиза от израелски затвор заради примирието

Те ще бъдат натоварени с управлението на обществените услуги и на общините в Газа. Този комитет ще бъде сформиран от палестинци, които имат съответните качества и от международни експерти под надзора и контрола на нов международен орган, наречен Комитет за мир, който ще бъде ръководен от Тръмп, посочва Франс прес. Сред членовете на Комитета ще има и други държавни глави. Имената на членовете на тази структура предстои да бъдат обявени. Сред тях ще бъде и бившият британски премиер Тони Блеър. Този орган ще очертае план за възстановяването на Газа и ще управлява финансирането на това възстановяване, докато Палестинската автономна власт приключи програмата си за реформи и стане готова сама да поеме контрола над анклава. Вчера "Хамас" излезе с позиция, в която се противопостави на създаването на подобен комитет.

Още: Примирието е крехко: Нетаняху заплаши, че войната в Газа може да се завърне

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Палестина Хамас война Израел мирен план Газа информация 2025
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес