Белият дом обяви, че са започнали значителни правителствени съкращения в САЩ

Белият дом заяви, че са започнали значителни съкращения в цялото правителство на САЩ, след като президентът Доналд Тръмп изпълни заплахата си да съкрати федералната работна сила по време на спирането на дейността на правителството, предаде Ройтерс. Съкращения на работни места са в ход в Министерството на финансите и здравната агенция на САЩ, съобщиха техни говорители, но общият мащаб на съкращенията не е ясен на този етап. Приблизително 300 000 федерални цивилни служители ще напуснат работата си тази година поради кампания за съкращения, започната по-рано тази година от Тръмп.

Междувременно и Министерството на образованието на САЩ заяви, че ще съкрати служители, като известията за съкращения на работна сила започнаха да се изпращат на десетия ден от спирането на работата на федералното правителство. "Съкращенията започнаха", написа в социалните медии бюджетният директор на Белия дом Ръсел Воут, визирайки така наречените съкращения на персонала. Говорител на бюджетната служба определи съкращенията като "значителни", без да предоставя допълнителни подробности, отбелязва Ройтерс.

Още: "Става все по-зле": САЩ остават oще седмица без работещо правителство

Тръмп многократно е заплашвал да уволни федерални служители по време на конфликта около спирането на работата на правителството, и е намеквал, че администрацията му ще се насочи предимно към "агенции на демократите". Той вече нареди и замразяването на най-малко 28 милиарда долара от средства за инфраструктура за Ню Йорк, Калифорния и Илинойс - всички домове на значителни групи от избиратели на Демократическата партия и критици на неговата администрация.

Републиканците на Тръмп имат мнозинство и в двете камари на Конгреса, но се нуждаят от поне седем гласа на демократите, за да приемат законопроект за финансиране на правителството в Сената, където демократите настояват за удължаване на здравноосигурителните субсидии.

Още: Спряната работа на правителството в САЩ поставя под риск оръжейни доставки за Украйна и голяма сделка за дронове

Служители в множество отдели на Министерството на здравеопазването и социалните услуги (HHS) са получили известия за съкращения, каза директорът по комуникациите Андрю Никсън. 78 000 служители в разрастващата се агенция управляват основни здравноосигурителни програми, наблюдават огнища на болести, финансират медицински изследвания и изпълняват широк спектър от други здравни задължения.

На около 41% от служителите на агенцията е наредено да не се явяват на работа по време на спирането на дейността на федералното правителство, докато на други е наредено да продължат да работят без заплащане, предаде БНР. Никсън каза, че съкращенията са насочени към тези, които са били освободени от работа, но не предостави допълнителни подробности. "HHS продължава да затваря разточителни и дублиращи се организации, включително такива, които противоречат на програмата на администрацията на Тръмп "Да направим Америка отново здрава", каза той.

Още: Спирането на работата на правителството в САЩ ще удари по БВП

Съкращения са започнали и в Министерството на финансите, според говорител, пожелал анонимност. Служител на синдиката, Томас Хъдълстън от Американската федерация на държавните служители, заяви, че му е било казано, че Министерството на финансите подготвя 1300 известия за съкращения. Не е ясно дали тези съкращения ще засегнат данъчната служба Internal Revenue Service, където 46% от 78 000 служители на агенцията бяха освободени от работа в сряда.

Синдикатите, представляващи федералните служители, заведоха дело, за да спрат съкращенията, заявявайки, че те биха били незаконни по време на спиране на работата на правителството. Федерален съдия трябва да разгледа делото на 16 октомври. Правителството е задължено по закон да даде на работниците 60-дневно предизвестие преди всяко съкращение, въпреки че то може да бъде съкратено до 30 дни, отбелязва Ройтерс.