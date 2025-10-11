Войната в Украйна:

Русия загуби четвърти военен самолет от началото на годината

11 октомври 2025, 01:10 часа 232 прочитания 0 коментара
Русия загуби четвърти военен самолет от началото на годината

Свръхзвуков изтребител МиГ-31 се разби при кацане в Липецка област след повреда в системата за кацане. Екипажът е успял да катапултира — и двамата пилоти са се спасили, но са получили наранявания и са хоспитализирани. Машината се е разбила и изгоряла в гората.

Още: Русия подпали Киев, Запорожие и Днипро, загуби изтребител МиГ-31, изстрелващ ракети "Кинжал" (ВИДЕО)

Това е четвъртата загуба при инцидент на руски боен самолет през 2025 г. През март страната загуби Су-25 в Приморския край, месец по-късно се разби стратегически Ту-22М3 в Иркутска област. През юли Москва загуби Су-34 в Нижегородска област, припомня Nexta.

Още: Русия отрича: Нашите МиГ-31 не са нарушавали въздушното пространство на Естония

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
боен самолет руски военен самолет война Украйна МиГ-31
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес