Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

5 март в историята: Ангел Кънчев слага край на живота си, за да не попадне жив в ръцете на османците

05 март 2026, 7:45 часа 20 прочитания 0 коментара

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

5 март 1872 г.: Ангел Кънчев слага край на живота си

На този ден през 1872 г. умира Ангел Кънчев - помощник на Васил Левски и деец на националнореволюционното движение. Ангел Кънчев е роден на 11 ноември 1850 г. в Трявна. Той първоначално учи в родния си град, а след това се премества в Русе. Изпратен е като стипендиант в Болградската гимназия в Бесарабия, за да завърши образованието си. След това Кънчев се премества във Военното училище в Белград. 

Прочетете също: 3 март: Честваме Освобождението на България

През 1868 г. Ангел Кънчев установява контакт с българската революционна емиграция. Тогава той се включва във Втората българска легия. Революционерът се прехвърля в Румъния и започва да публикува във вестник "Дунавска зора" Възвание до българския народ. В него той отправя призиви за борба срещу поробителя. В периода 1870-1871 г. Ангел Кънчев учи в Земеделско-индустриалното училище в чешкия град Табор. След завършване на образованието си там той се завръща в България и започва работа в Образцов чифлик край Русе. По това време Кънчев се включва в националнореволюционното движение. Тогава е определен за помощник на Васил Левски от Българския революционен централен комитет в Букурещ.

Прочетете също: 2 март в историята: Фердинанд I е признат за княз на България

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Тогава Кънчев се среща лично с Апостола в Ловеч. Левски му възлага задачата да се заеме с организацията и агитацията в Северна България. За кратко време Кънчев бележи голям напредък в дейността си. На 5 март 1872 г. той прави опит за тайно прехвърляне в Румъния, но на пристанището в Русе е издаден. Обраден от властите, Ангел Кънчев решава сам да сложи край на живота си, за да не попадне жив в ръцете на османците.

Последните думи, които революционерът изрича, са: „Да живее България!“. В непосредствена близост до мястото, на което той слага край на живота си в Русе, е построен паметник. Домът на революционера в Трявна е превърнат в музей. Русенският университет, както и множество училища и улици в цялата страна, днес носят неговото име.

Прочетете също: 4 март в историята: Никола Вапцаров е арестуван. Създадена е Българската православна църква

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Таня Станоева
Таня Станоева Отговорен редактор
На този ден Ангел Кънчев история
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес