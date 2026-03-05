5 март в историята: Ангел Кънчев слага край на живота си, за да не попадне жив в ръцете на османците

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

5 март 1872 г.: Ангел Кънчев слага край на живота си

На този ден през 1872 г. умира Ангел Кънчев - помощник на Васил Левски и деец на националнореволюционното движение. Ангел Кънчев е роден на 11 ноември 1850 г. в Трявна. Той първоначално учи в родния си град, а след това се премества в Русе. Изпратен е като стипендиант в Болградската гимназия в Бесарабия, за да завърши образованието си. След това Кънчев се премества във Военното училище в Белград.

През 1868 г. Ангел Кънчев установява контакт с българската революционна емиграция. Тогава той се включва във Втората българска легия. Революционерът се прехвърля в Румъния и започва да публикува във вестник "Дунавска зора" Възвание до българския народ. В него той отправя призиви за борба срещу поробителя. В периода 1870-1871 г. Ангел Кънчев учи в Земеделско-индустриалното училище в чешкия град Табор. След завършване на образованието си там той се завръща в България и започва работа в Образцов чифлик край Русе. По това време Кънчев се включва в националнореволюционното движение. Тогава е определен за помощник на Васил Левски от Българския революционен централен комитет в Букурещ.

Тогава Кънчев се среща лично с Апостола в Ловеч. Левски му възлага задачата да се заеме с организацията и агитацията в Северна България. За кратко време Кънчев бележи голям напредък в дейността си. На 5 март 1872 г. той прави опит за тайно прехвърляне в Румъния, но на пристанището в Русе е издаден. Обраден от властите, Ангел Кънчев решава сам да сложи край на живота си, за да не попадне жив в ръцете на османците.

Последните думи, които революционерът изрича, са: „Да живее България!“. В непосредствена близост до мястото, на което той слага край на живота си в Русе, е построен паметник. Домът на революционера в Трявна е превърнат в музей. Русенският университет, както и множество училища и улици в цялата страна, днес носят неговото име.

