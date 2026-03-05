Еквадор обяви посланика на Куба за "персона нон грата"

Еквадор обяви посланика на Куба в Кито Басило Гутиерес за "персона нон грата". Еквадорската държава му даде срок от 48 часа да напусне страната заедно с персонала на цялата кубинска дипломатическа мисия, съобщи еквадорското външно министерство, предадоха световните агенции. Мотивите за това решение не са обявени, съобщава БТА. Още: Ужасяваща гледка: Намериха човешки глави на плаж в Еквадор (ВИДЕО)

Недружелюбен и безпрецедентен акт

Еквадорският президент Даниел Нобоа е близък съюзник в региона на американския президент Доналд Тръмп, чието правителство затегна мерките на блокадата срещу Куба. Във вторник Кито разпореди прекратяване на мандата на своя посланик в Хавана.

Куба осъди „недружелюбния и безпрецедентен акт, който сериозно накърнява историческите отношения на приятелство и сътрудничество между двете страни и двата народа“, се казва в изявление на кубинското министерството на външните работи. „Не изглежда случайно, че това решение е взето в контекст, белязан от засилване на агресията на САЩ срещу Куба и от силния натиск, упражняван от правителството на тази страна върху трети държави, за да се присъединят към тази политика“, заяви Хавана.

САЩ, които не крият желанието си да видят смяна на режима в Куба, прилагат политика на максимален натиск срещу Хавана, която от няколко седмици е подложена на де факто енергийна блокада, наложена от могъщия й съсед.

