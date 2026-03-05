Русия търси начин да унищожи Starlink в Космоса

В началото на февруари руският пропагандист Владимир Соловьов призова за ядрен удар по сателитната система Starlink в отговор на решението на SpaceX да блокира достъпа на руските военни до системата. Сега използването на терминали на Starlink изисква лиценз от украинските власти, което на практика лишава руските сили от ключово комуникационно предимство.

Това изискване сериозно възпрепятства Русия, която купуваше терминали Starlink на черния пазар и ги използваше в боеве в Източна Украйна за поддържане на комуникации и насочване на атакуващи дронове. Загубата на достъп до Starlink доведе до рязък спад на офанзивния потенциал на руската армия и значително увеличение на жертвите, включително случаи на приятелски огън.

В предаването си по телевизионния канал "Русия 1" Соловьов заяви, че една-единствена ядрена експлозия на определена височина може да унищожи цялата система Starlink, лишавайки украинците от технологичното им предимство. Още: Успехите на ВСУ нямат общо с прекъсването на Starlink за руснаците: Зеленски

През 2024 г. американското разузнаване съобщи, че Русия разработва космически ядрени оръжия, способни да превърнат огромни пространства около Земята в радиоактивна зона, изпълнена с космически отломки.

През декември източници от разузнаването в държава от НАТО, пожелали анонимност, съобщиха на Асошиейтед прес, че Русия разработва нов тип орбитално противосателитно оръжие. Това устройство ще излъчва облак от малки частици, предназначени да унищожат съзвездието Starlink, което се състои от приблизително 10 000 активни спътника.

Въпреки че експертите считат тези заплахи за последна мярка, към която Русия би прибегнала само в отчаяна ситуация, те поставят под въпрос устойчивостта на западната инфраструктура, зависима от космическите технологии, и способността ѝ да издържи на евентуална ескалация на войната. Тези събития също така показват, че въпреки дългогодишното възприемане на Русия като избледняваща космическа сила, тя запазва достатъчна военна мощ в Космоса.

"Гражданската космическа програма на Русия има проблеми от години", каза пред Supercluster Виктория Самсон, директор на програмата "Космическа сигурност и стабилност" във фондация "Сигурен свят". "Проблемите датират отпреди конфликта в Украйна: лош контрол на качеството и почти пълна липса на търговска космическа дейност." Още: Украйна да се подчини - ще спечели само ако е част от Русия: Кремъл доказа, че преговорите са заблуда (ОБЗОР - ВИДЕО)

Самсон е съавтор на доклад на фондация "Сигурен свят" относно глобалните противосателитни възможности, публикуван през юни 2025 г. В този документ Самсон и колегата ѝ Летисия Чезари провеждат сравнителен анализ на офанзивни противосателитни системи, които понастоящем се разработват от водещи космически държави.

Според доклада Русия е практически наравно с бързо въоръжаващия се Китай по отношение на усъвършенстването на своя военно-космически арсенал, а в някои области може дори да съперничи на САЩ. Русия несъмнено притежава военно-космически технологии, които липсват на европейските държави, което налага нов поглед върху въпроса за нейната готовност да унищожи огромни области от орбита с един ядрен удар.

Виктория Самсон описва последствията от орбитална ядрена експлозия като мащабно и безразборно унищожение. "Непосредственият ефект би бил нарушаване на електрониката на всеки спътник в линията му на видимост поради енергията на ядрения електромагнитен импулс", обясни Самсон. "Не само вражеските спътници биха били засегнати, но и съюзническите и вътрешните. Ако в орбита има хора, те със сигурност ще загинат."

Освен това, отбеляза Самсон, радиацията от експлозията ще се натрупа в поясите на Ван Алън. Това са пояси около Земята, където магнитното поле на планетата улавя космически частици. Сателитите, преминаващи през тези региони на височина от 600 до 60 000 километра без сериозна защита, бързо ще загубят електронната си функционалност. "Точно както хората се разболяват от прекомерно излагане на радиация, спътниците ще престанат да функционират, тъй като многократно преминават през поясите на Ван Алън и натрупват радиация", добави Самсон. Още: Игра на тронове за Украйна: Големите маневри. Русия страда на фронта заради липсата на Starlink (ОБЗОР - ВИДЕО)

И двамата експерти - Цюс и Самсон - се позовават на теста Starfish Prime, проведен от САЩ през 1962 г. Тогава бойна глава с мощност 1,45 мегатона е взривена на 400 километра над Земята - същата височина, където в момента орбитира Международната космическа станция. "Тази експлозия изведе от строя около една трета от всички действащи спътници по това време", спомня си Самсон. Още: С два жокера Украйна се възползва да си върне позиции на фронта, Русия не спира да убива деца (ОБЗОР - ВИДЕО)

Според Самсон е малко вероятно Русия да прибегне до ядрен удар в космоса, освен в сценария "Хитлер в бункера". "Ако Путин осъзнае, че режимът е на път да се срине и той трябва да си тръгне, може да избере да вземе всички със себе си", счита тя. "Детонирането на ядрена бомба в космоса би било безпрецедентна ескалация, неизбежно водеща до конфликт на Земята. Москва разбира това отлично."

Според Самсон оръжието, обсъждано в доклада на Асошиейтед прес, би имало и широки последици за орбиталната среда, което прави използването му от Русия също малко вероятно. "След като тези частици бъдат освободени, те ще започнат да се подчиняват на законите на термодинамиката и орбиталната механика", обясни Самсон. "Те ще представляват заплаха не само за спътниците на Starlink, но и за всеки друг космически кораб в същите орбити."

Освен ядрената опция Русия притежава и други средства за космическа война. Според доклад на фондация "Сигурен свят" Русия превъзхожда Съединените щати в разработването на противосателитни ракети за директна атака и притежава сложни коорбитални системи в ниска околоземна орбита, които биха могли да съперничат на възможностите на западните съюзници. Европейските страни, за разлика от тях, изглеждат значително по-ограничени. Днес само Франция притежава някакви значителни противосателитни възможности. Още: "Идиоти": Вътрешен взрив срещу спирането на Телеграм в Русия. Путин с мярка да пази властта си (ОБЗОР - ВИДЕО)

Двойката спътници "Луч-1" и "Луч-2" привлича вниманието на експерти от средата на 2010-те години поради подозрителни маневри в геостационарна орбита на височина от приблизително 22 000 километра, където се намират много стратегически комуникационни и разузнавателни спътници. "Русия използва спътници за некоординирани срещи както в ниска околоземна орбита, така и в геостационарна орбита в продължение на много години, дори преди войната в Украйна", отбеляза Самсон. "Тези спътници навлизат в орбита, приближават се до други спътници и ние не винаги можем точно да определим техните мисии."

Всички тези средства обаче са безсилни срещу съзвездието Starlink на SpaceX, което подкрепя украинците от първите дни на конфликта, започнал точно преди четири години.

Както украинският експерт по сателитни комуникации Володимир Степанец заяви по-рано пред Supercluster, Starlink е станал практически неуязвим за електронна война от началото на военните действия. През първите месеци на войната руските системи за заглушаване на GPS можеха да попречат на работата на Starlink, но SpaceX разработи алтернативна технология, която използва собствени сателитни сигнали за предаване на данни за местоположение, навигация и време. Още: Майсторска украинска лъжа заради Starlink дава голямо предимство в боевете (ВИДЕО)

Според Степанец, въпреки опитите на Русия директно да наруши работата на Starlink, съществуващите възможности за заглушаване са изключително неефективни. Сателитната система използва силно фокусирани лъчи, които могат да бъдат заглушени или прихванати само от изключително близко разстояние. На украинското бойно поле подобни заглушители бързо се откриват и унищожават. "Те могат да създават локални смущения, но не са способни да нарушат комуникациите на Starlink", подчерта Степанец. "Нито в Украйна, нито където и да е другаде по света, никой все още не е постигнал значителен успех в заглушаването на нискоорбитални сателитни мрежи."

Като се има предвид критичната роля на Starlink на бойното поле, неговата неуязвимост принуждава Русия да обмисля сценарии за орбитално масово унищожение. "Те са напълно объркани и трескаво търсят начин да противодействат на Starlink", заключи Самсон. Още: Русия вече блокира Telegram "в битка с НАТО" и подло изнудва уязвими украинци за Starlink (ВИДЕО)

Автор: Тереза Пултарова

Превод: Ганчо Каменарски