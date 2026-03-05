Тръмп сключи сделка с технологични компании за цените на тока

Президентът на САЩ Доналд Тръмп сключи споразумение с водещи технологични компании, насочено към предотвратяване на покачването на цените на електроенергията, свързано с бързото разширяване на центровете за данни за изкуствения интелект, предаде ДПА, цитирана от БТА. Ръководители на компании, включително Google, Microsoft, Amazon и OpenAI, поеха в Белия дом "ангажимент за защита на платците на сметки".

Срещу високи сметки за ток

Съгласно споразумението компаниите се задължават сами да финансират допълнителното потребление на електроенергия, породено от техните центрове за данни, или да изграждат собствени електроцентрали към съответните обекти. Те също така се съгласиха да покриват инвестициите за разширяване на електропреносната мрежа и свързаната инфраструктура.

По думите на Тръмп договореността има за цел да гарантира, че потребителите, по-специално жителите в близост до центровете за данни, няма да трябва да поемат разходите за нарастващото енергийно потребление на сектора.

Тръмп представи инициативата като част от икономическата си програма за достъпност, насочена към намаляване на разходите за живот на американските граждани преди междинните избори в САЩ през ноември. Темата се превърна в ключов елемент от предизборната кампания в САЩ и често се изтъква от демократите.

В същото време Тръмп заяви, че разширяването на центровете за данни е от решаващо значение за запазване на лидерството на САЩ спрямо Китай в глобалната надпревара в сферата на изкуствения интелект.

Потреблението на електроенергия от центровете за данни, особено тези, които поддържат изкуствен интелект, нараства бързо.