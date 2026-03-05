Бразилия ратифицира споразумението между ЕС и Меркосур

Бразилия ратифицира споразумението между Европейския съюз и Меркосур, което създава една от най-големите зони за свободна търговия в света, предаде БТА. Това стана при гласуване в Сената на бразилския парламент, една седмица след като долната камара на парламента също одобри сделката, предаде Франс прес. Сега остава само положително гласуване в парламента на Парагвай, за да бъде споразумението ратифицирано от всички страни от Меркосур. Аржентина и Уругвай вече го ратифицираха миналата седмица. Още: Крайнодесните не успяха да свалят Фон дер Лайен заради сделката с Меркосур

Споразумението

Снимка: iStock

Споразумението беше подписано в средата на януари в Асунсион, в Парагвай, след 25 години преговори, а Бразилия, първата икономика в Латинска Америка, се надява, че то ще бъде от полза за селскостопански й сектор. Договорът ще създаде зона за свободна търговия, съставляваща 30% от световния БВП и над 700 милиона потребители, между 27-те държави на ЕС и страните основателки на Меркосур.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че споразумението ще бъде приложено временно, решение, което беше разкритикувано от Франция, където то се възприема като заплаха за местните фермери.

Пълното прилагане на споразумението в ЕС беше спряно след гласуване в Европейския парламент да бъде сезиран Съда на ЕС, за да се провери съответствието на сделката с европейските договори.

Бразилия, световен лидер в производството на кафе, месо и соя, наред с други хранителни стоки, беше една от страните, които най-енергично подкрепяха споразумението.

Споразумението предвижда постепенно премахване на митата върху повече от 90% от търговията между двата блока.

