Нов риск за световната икономика заради Близкия изток: Кристалина Георгиева с предупреждение

Световната икономика отново е подложена на изпитание заради войната в Близкия изток. Това заяви ръководителката на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева, предаде Франс прес, цитирана от БАТ. "Живеем в свят, в който трусовете са по-чести и по-неочаквани, и от известно време вече предупреждаваме нашите членове, че несигурността се е превърнала в новата норма", каза тя по време на конференция в Банкок.

ОЩЕ: Кристалина Георгиева с коментар за въвеждането на еврото в България

"Този конфликт, ако продължи, очевидно може да засегне световните цени на енергията, пазарните нагласи, растежа и инфлацията", добави Георгиева.

Войната, започнала в събота с офанзива на САЩ и Израел срещу Иран, подпали Близкия изток, доведе до рязко поскъпване на световните цени на петрола и хвърли пазарите в смут.

"Пазарите се движеха като влакче на ужасите през последните дни", каза още Кристалина Георгиева.

ОЩЕ: Кристалина Георгиева посочи рисковете пред световната икономика

"Колкото по-бързо приключи това бедствие, толкова по-добре ще бъде за целия свят", добави тя, споменавайки за "потенциално продължителен период на нестабилност".