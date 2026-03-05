Спорт:

Нов риск за световната икономика заради Близкия изток: Кристалина Георгиева с предупреждение

05 март 2026, 6:38 часа 27 прочитания 0 коментара
Нов риск за световната икономика заради Близкия изток: Кристалина Георгиева с предупреждение

Световната икономика отново е подложена на изпитание заради войната в Близкия изток. Това заяви ръководителката на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева, предаде Франс прес, цитирана от БАТ. "Живеем в свят, в който трусовете са по-чести и по-неочаквани, и от известно време вече предупреждаваме нашите членове, че несигурността се е превърнала в новата норма", каза тя по време на конференция в Банкок.

ОЩЕ: Кристалина Георгиева с коментар за въвеждането на еврото в България

"Този конфликт, ако продължи, очевидно може да засегне световните цени на енергията, пазарните нагласи, растежа и инфлацията", добави Георгиева.

Войната, започнала в събота с офанзива на САЩ и Израел срещу Иран, подпали Близкия изток, доведе до рязко поскъпване на световните цени на петрола и хвърли пазарите в смут.

"Пазарите се движеха като влакче на ужасите през последните дни", каза още Кристалина Георгиева.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Кристалина Георгиева посочи рисковете пред световната икономика

"Колкото по-бързо приключи това бедствие, толкова по-добре ще бъде за целия свят", добави тя, споменавайки за "потенциално продължителен период на нестабилност".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Кристалина Георгиева Икономика война Иран
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес