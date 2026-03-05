Среща в Маями: Тръмп приема лидери от 12 страни от Латинска Америка

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще приеме лидери от 12 страни от Латинска Америка в събота в Маями, в американския щат Флорида. Новината съобщи говорителката на Белия дом Карълайн Левит на пресконференция. Сред лидерите ще бъдат тези на Аржентина, Боливия, Чили, Коста Рика, Доминиканската република, Еквадор, Салвадор, Хондурас, Панама, Парагвай, Тринидад и Тобаго и др.

По време на тази среща на върха Боливия ще представи на администрацията на Тръмп идеи за нови области на сътрудничество в региона, които ще се простират отвъд борбата с трафика на дрога, предаде Франс прес, като се позова на боливийския външен министър Фернандо Арамайо.

Среща с Петро

Преди дни Тръмп се срещна с колумбийския си колега Густаво Петро. Тази среща бе тест дали двамата могат да постигнат трайно разведряване на отношенията си въпреки различните си идеологии и репутацията им на непредсказуеми политици.

Тръмп, който изразява желание да наложи американска доминация в цяла Латинска Америка, през последните месеци имаше сложни отношения с Петро - бивш антиимпериалистически партизанин, който бе избран за колумбийски президент през 2022 г.

През октомври Тръмп нарече Петро "незаконен нарколидер", без да представя доказателства за твърденията си, а миналия месец дори намекна за военни действия срещу отдавнашния си съюзник - Колумбия, която обвини, че не успява да постави под контрол търговията с наркотици.