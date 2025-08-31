За тези 3 зодии септември месец бележи началото на големи успехи

Септември 2025 г. е важен месец за три зодиакални знака, чийто живот се подобрява, след като преминем през този месец. Сатурн се завръща в Риби на 1 септември за още едно преминаване през знака Риби, преди да се върне в Овен през февруари 2026 г. През септември Слънцето преминава едновременно през Дева и Везни. Меркурий преминава през Лъв, Дева и Везни, а Венера напуска Лъв и се насочва към Дева.

През септември ще имаме две значителни затъмнения: лунно затъмнение в Риби на 7 септември на 15 градуса, последвано от слънчево затъмнение на 21 септември в Дева, което ще повлияе на Риби, Дева, Стрелец и Близнаци в по-голяма степен от други. Някои зодиакални знаци са склонни да се отличават всеки месец, докато други не; това е просто природата на планетарните цикли, когато рутината е склонна да се променя през есента , но след като я преминем, животът става много по-добър. Нека да разгледаме как ще се подобри животът, според астрологията, за три зодиакални знака след септември 2025 г.

1. Риби

През септември Слънцето ще преминава през Дева през по-голямата част от месеца, а Дева е зодиакалният знак, който е в опозиция с Риби. Меркурий също преминава през седми дом през по-голямата част от септември, който също е в опозиция със Слънцето в Риби, което води до потенциални спорове и стрес с партньори или други близки връзки. Марс, преминаващ през Везни, може да създаде безпокойство относно парите или начина, по който се чувствате във връзката си, тъй като Везни управлява осми дом, или може да има стрес относно парите на партньора.

Най-важното е, че лунното затъмнение ще се случи на 15 градуса в Риби и ще бъде в съвпад със Слънцето в Риби. Макар че този транзит може да създаде фокус върху индивида, той е в опозиция с Меркурий, което може да е обезпокоително за децата и техните близки роднини. Може да причини проблеми с комуникацията, тъй като разговорите могат да се разгорещят . Като алтернатива, може да има важни новини, в зависимост от това какво друго е аспектирано в личната карта.

Слънчевото затъмнение настъпва на 29 градуса на Дева, критичен градус, където често се съобщава за значими събития. Затъмнението ще бъде в опозиция на Сатурн, което може да доведе до крайности или трудни моменти с партньорите или с тези, с които Рибите общуват ежедневно. Тъй като е в опозиция и с Нептун, това може да обърка или по това време може да излезе информация, за която Рибите не са наясно.

До октомври затъмненията отминават и Слънцето навлиза във Везни, знак, който благоприятства по-голям баланс и хармония. Марс се премества в Скорпион или вашия девети дом, което може да доведе до пътувания, а Скорпионът е съвместим с Риби. Меркурий, транзитирал през Скорпион през октомври, е съвместим с Риби, а транзитът на Венера през Везни може да помогне с парите. И накрая, благоприятният Юпитер е в тригон със Слънцето в Риби и носи възможности за удоволствие и забавление, което прави октомври благоприятен месец с малко тревоги за Рибите и повече лично щастие.

2. Везни

През септември Слънцето и Меркурий преминават през вашия дванадесети дом на завършванията, който астролозите понякога наричат ​​„домът на тревогите“. Когато планетите преминават през този астрологичен дом, те са склонни да събудят проблеми, които може да се крият в подсъзнанието, създавайки тревога и в някои случаи тревожност. Понякога дванадесетият дом може да представлява болници, лекари или места за уединение, или желание да прекарат време сами, което не е типичният случай за Везни.

Транзитът на Марс през Везни през по-голямата част от месеца в даден момент ще бъде в съвпад със Слънцето на всяка Везни и това може да са няколко дразнещи дни. Често този транзит съвпада с поне потенциал за заболяване или изключителна заетост до степен на липса на достатъчно време за почивка, което може да създаде стрес. Лунното затъмнение в Риби попада в шести дом на Везни, който може да управлява здравето, домашните любимци и работата. Макар че това не означава, че всичко е лошо, затъмненията могат да генерират опасения в тези области в зависимост от аспектите на затъмнението и какво друго се случва в хороскопа.

Лунното затъмнение, което ще се случи на 21 септември на 29 градуса, ще се случи във вашия дванадесети дом. Да се ​​надяваме, че няма да има посещения в болница или при лекар нито за вас, нито за някой друг от вашия кръг. Тъй като това лунно затъмнение е в опозиция със Сатурн, може да възникнат опасения в тези области или на работното място и е възможно да има проблем с работата или в най-лошия случай нещо да приключи.

До октомври есенните затъмнения са отминали и Слънцето е във вашия астрологичен знак Везни, което би трябвало да ви осигури чудесно настроение през целия месец или по-голямата част от него. Меркурий и Марс са преминали в знака Скорпион, напускайки дома на края, а на 14 октомври Венера, планетата на любовта и парите, навлиза във вашия знак Везни, което би трябвало да ви даде тласък по много начини. Когато Венера е във вашия личен знак, обикновено изглеждаме и се чувстваме чудесно, което би трябвало да доведе до чудесен край на септември и чисто начало за октомври. Честит рожден ден, Везни!

3. Стрелец

Животът ви ще се подобри до края на септември, Стрелец. Слънцето и Меркурий преминават през Дева, което е сблъсък за вашия зодиакален знак. Макар че това не предвещава бедствие, Девата може да бъде известна като критичен знак и в някои случаи, когато преминава през вашия 10-ти дом на бизнеса и репутацията, се чувства трудно. Ако не друго, енергията на Дева, която изпитвате през септември, не се сработва добре с вас и в един момент и Слънцето, и Меркурий ще влязат в квадратура с вашето Слънце, създавайки триене.

Затъмнението в Риби на 7 септември попада в четвъртия ви дом на дома и основата и ще образува квадратура на Слънцето на всяка зодия Стрелец. Риби не е знак, който се свързва добре със Стрелец, точно както Дева не се свързва. Тази Луна ще се противопостави на Меркурий в десетия дом на Стрелец, което може да създаде известно раздразнение на работното място и това е подходящ момент да бъдете внимателни, докато пътувате. Ако имате деца, може да има потенциални проблеми с тях.

Затъмнението в Дева попада в десети дом за Стрелец, който управлява репутацията и кариерата, и се противопоставя на транзитиращи Сатурн и Нептун. Нептун може да създаде объркване и измама или липса на яснота, а опозицията на Луната със Сатурн може да доведе до край в най-лошия случай. Ако това не е край, няма да е много светъл период и ще бъдете погълнати от отговорност и потенциално безпокойство, особено тези, които са родени в последните няколко градуса на знака.

До октомври обаче затъмненията са отминали и Слънцето, както и Меркурий, са се преместили в много по-слънчевия знак Везни. Марс в Скорпион не се сблъсква с вашата енергия. До средата на месеца Венера във Везни преминава през единадесетия ви дом на приятелите, така че ще има повече социализация и създаване на нови приятелства , като цяло, много повече баланс и надежда, отколкото в началото на септември.