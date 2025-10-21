Барселона отново събира две от остриетата на Манчестър Юнайтед от близкото минало

Испанският шампион Барселона обмисля трансфер, който ще събере отново Мейсън Грийнууд и Маркъс Рашфорд в Каталуния. Футболният гигант вече привлече едно бивше крило на Манчестър Юнайтед, като Рашфорд се радва на продуктивен период под наем през сезон 2025-26 г., а сега се твърди, че погледът на каталунците е насочен към друг доскорошен играч на "дяволите", който впечатлява с екипа на Олимпик Марсилия.

Барселона има интерес и към Мейсън Грийнууд

Рашфорд се присъедини към Барса през лятото, след като остана излишен на „Олд Трафорд“. Той прекара втората половина на миналия сезон под наем в Астън Вила, като талантливият 27-годишен играч е жаден да възвърне загубената си искра с поглед и към Мондиал 2026. Вече се предполага, че опцията за откупуване в договора му ще бъде активирана през 2026 г. Рашфорд е отбелязал три гола и пет асистенции за Барса, а настоящите шампиони на Ла Лига са убедени, че той може да им бъде от полза в дългосрочен план.

Още: Изненада на "Бернабеу": Млада звезда на Реал Мадрид поиска трансфер през януари

Грийнууд блести с екипа на Марсилия

Барселона обаче е в търсене и на друг офанзивен играч, тъй като се очаква раздяла с ветерана Роберт Левандовски, чийто контракт изтича през следващото лято. Има вероятност Грийнууд да бъде привлечен на "Камп Ноу" и отново да стане съотборник с Рашфорд. Той има 29 гола в 46 мача за Марсилия, като през миналия сезон си подели "Златната обувка" в Лига 1 с носителя на "Златната топка" Усман Дембеле от ПСЖ.

През този сезон Грийнууд е на второ място в класацията на голмайсторите в Лига 1 и на първо място в класацията на асистентите. В последния си мач той отбеляза четири гола при победата с 6:2 над Льол Авър. Според TBR Football, Барселона е изпратил скаути на този мач. Те са отишли във Франция със строги инструкции да наблюдават отблизо представянето на Грийнууд.

Още: Милан получава удар под кръста от Ювентус?