Конкурент на Никола Цолов през последните 2 години ще му бъде съотборник във Формула 2

Както е известно, от следващия сезон младата надежда на България в моторните спортове Никола Цолов ще се състезава във Формула 2. Българският пилот, който завърши тазгодишната кампания като вицешампион във Формула 3, ще направи следващата стъпка в кариерата си с отбора на Кампос Рейсинг през 2026 година. Той определи предстоящия сезон като предпоследната стъпка към голямата си мечта - участие във Формула 1.

Ясен е новият съотборник на Цолов в Кампос

Днес от Кампос обявиха кой ще бъде съотборник на Цолов за предстоящия сезон. Това ще бъде мексиканският пилот Ноел Леон, който също ще дебютира във Формула 2. До този момент той също се състезаваше във Формула 3. Той кара два сезона в третото ниво, в които постигна 6 подиума и две най-бързи обиколки, но така и не успя да вземе победа. През 2024 година Леон завърши на 10-о място с Ван Аверсфорт в крайното класиране на Формула 3, докато Цолов беше 11-и. През 2025 година мексиканецът остана 17-и с отбора на Према.

BREAKING: Noel Leon completes @CamposRacing's 2026 lineup ✅



The Mexican will contest his maiden Formula 2 season with the Spanish team 😁#F2 #RoadToF1 pic.twitter.com/P65fXDagcU — Formula 2 (@Formula2) October 21, 2025

Цолов и Леон са родени на една и съща дата

Последната титла, спечелена от Леон дойде през 2023 година, когато той стана шампион в Евроформула Оупън със 7 победи в 20 състезания. Пълното име на мексиканския пилот е Ноел Хеисус Леон Васкес, като той е роден на 21 декември 2004 година. Интересното е, че Никола също има рожден ден на 21 декември, но той е роден 2006 година.

