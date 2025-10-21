Изненада на "Бернабеу": Млада звезда на Реал Мадрид поиска трансфер през януари

Младата звезда на Реал Мадрид Ендрик настоява за трансфер през зимния трансферен прозорец, който отваря на 1 януари. Причината е, че бразилецът иска да играе повече минути, особено заради наближаващото Световно първенство по футбол през 2026-та, където се надява да бъде сред избраниците на селекционера на "селесао" Карло Анчелоти. А на "Сантяго Бернабеу" изглеждат готови да се съобразят с желанието му и да го преотстъпят на друг клуб.

19-годишният Ендрик е резерва в тима на Шаби Алонсо, където конкуренцията в атака е много сериозна. Първоначално младокът имаше желанието да се бори за мястото си в тима на новия наставник на "белия балет", който дойде през лятото. Сега обаче той вижда, че трудно може да пробие сред титулярите, което се явява сериозен проблем за амбициите му да бъде част от отбора на Бразилия за Световното в Северна Америка следващото лято.

Фабрицио Романо съобщава, че Ендрик най-вероятно ще напусне Реал Мадрид под наем през януари, като вече се водят преговори. Не е ясно къде ще бъде преотстъпен бразилецът, но се очаква, че ще отиде на място, където ще му бъде гарантирано до играе редовно, за да може да трупа опит и да опита да впечатли Карло Анчелоти.

