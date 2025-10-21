Вили Вуцов: Светльо малко ми се разсърди... щели да му се смеят, че ходи на психолог

Култовият треньор Велислав Вуцов отново коментира скандала около неговия син - Светослав. Както е известно, преди дни стражът на Левски обяви, че временно се оттегля от националния отбор, тъй като присъствието му предизвиква напрежение в щаба, а и непремерени реплики го карат да се чувства нежелан. Впоследствие Вуцов-старши коментира въпроса, споделяйки, че синът му почти е плакал по телефона по време на лагера с "лъвовете" и заподозря заговор срещу него.

Вили Вуцов отново коментира казуса около Светослав

Сега родният специалист сподели развитието на казуса в подкаста си "Лига Вуцов" в YouTube. Той разкри, че Светослав не е останал доволен от предното изказване на баща си и дори малко му се разсъдил. Една от основните причини била разкритието му, че работи с психолог.

"Светослав е на 23 години. Той е супер отговорен и разумен младеж. Зад него седи една голяма институция като "Левски". Той се съветва повече с клуба, отколкото с мен. А така и трябва да е. Аз като баща бях длъжен, като видях ситуацията, да дам някакво обяснение на това, което се случи с него. И той малко ми се разсърди. И то не, че съм го защитил. Казах едно нещо, което не се е знаело. Той реагира малко по детски. И щели да му се смеят. Става дума за това, че работи с психолог. Всички нормални хора в България и в света работят с такива хора. Промяната в него е голяма. Каквото и да направи Светослав, аз винаги ще го подкрепям, така както би направил всеки един баща. Същото ще е и за останалите ми синове - Петър и Иван", каза Вили Вуцов.

ОЩЕ: БФС обяви какво се е случило на срещата с Левски по казуса "Вуцов"

"Не съм започнал война с никого - БФС или някой оттам"

В предишния епизод на подкаста си Вуцов отправи и предупреждение към президента на Българския футболен Георги Иванов - Гонзо, че няма да допусне той или който и да е, свързан с футболната централа, да "мачка" синовете му - Петър и Светослав. Това не се прие добре, като се заговори, че Иванов е решил да съди Вуцов. Сега бащата на вратаря на Левски заяви, че не е започвал война с никого и причината да заплаши Гонзо е била, че е дочул, че се заканва да прекрати кариерата и на двамата му синове.

ОЩЕ: Кривия защити Гонзо, цитира Камен Донев и отсече: Вили Вуцов най-малко трябва да се обажда!