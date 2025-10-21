Войната в Украйна:

Барселона направи приоритет задържането на един от най-ефективните футболисти в Европа от началото на сезона

През последните месеци ръководството на Барселона работи усилено по това да задържи звездите си в отбора. През миналата седмица каталунците засилиха преговорите с Ерик Гарсия. След подновяването на договора на Френки де Йонг удължаването на престоя на испанския защитник се е превърнало в приоритетна грижа на клуба, твърди испанското издание "Спорт". Настоящият му договор изтича на 30 юни 2026 година.

Мисия "Нов договор" в Барселона продължава

Техническият секретариат смята родения в Марторел централен защитник за важна част от отбранителната си система и вярва, че присъствието му е от решаващо значение за приемствеността на клуба. След като приключат преговорите с Гарсия, вниманието ще се насочи към следващото име в списъка на Деко, тъй като фокусът се измества от защитата към атаката.

Каталунците имат приоритетна цел

 Според испанското издание Феран Торес се е очертал като следващия приоритет на Барселона за подновяване на договора, тъй като клубът се стреми да си осигури дългосрочното му обвързване. Срокът на договора на нападателя е до 30 юни 2027 г. И Торес, и клубът изразиха желанието си да продължат да работят заедно с треньорския щаб, който гледа на него като на универсален нападател, способен да действа в цялата предна линия.

Феран Торес

През този сезон Торес е отбелязал 5 гола и записал една асистенция в десет участия, включително четири попадения в осем мача в Ла Лига, а постиженията му го нареждат сред най-ефективните нападатели в Европа. Тъй като Деко оценява варианти за привличането на ново "острие" в предни позиции като Душан Влахович, Ета Ейонг и Кристиян Аслани за лятото, Торес остава вътрешното решение на Барселона и жизненоважна част от атакуващата им структура за напред.

