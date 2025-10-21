Челси взривява трансферния пазар с нападател за 100 милиона евро

Английският гранд Челси е напът да взриви трансферния пазар, привличайки нападателя на Порто Саму Агехова за 100 милиона евро. Това твърди водещото португалско издание Record. Според информациите, "сините" планират да извадят тази сума, за да се сдобият с 21-годишния голмайстор, който бе желан от лондончани още през 2024-а, когато все още бе собственост на Атлетико Мадрид, но в крайна сметка тогава Агехова се озова в Порто.

Челси иска головата машина на Порто

Челси продължава да търси нападател и не отписва възможността да се сдобие с Агехова, който е следен от скаутите на клуба от дълго време. Клубът обаче ще трябва да плати сериозна сума за правата на нападателя, който има дългосрочен договор с Порто до лятото на 2029 година. Агеховиа вкара 25 гола в дебютния си сезон на Estádio do Dragao, а през тази кампания вкара 8 гола в 9 мача за португалския клуб.

Отличната форма на Агехова го превръща в апетитна хапка и за други европейски грандове, но на този етап Челси изглежда като най-сериозен претендент за неговия подпис. В момента Челси заема пето място в класирането на английската Висша лига и има амбиции да се намеси в битката за титлата, като изостава на пет точки от лидера Арсенал. Тимът участва и в Шампионска лига, където стартира с една победа над Бенфика и една загуба от Байерн Мюнхен.

