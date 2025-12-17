Зодиите, които приключват тежък период след 18 декември

От 18 декември 2025 г. три зодии ще усетят специална подкрепа от Вселената. На този ден тя ще освети области от живота им, където дълго време са били твърде строги и взискателни към себе си.

Идва момент, в който самокритиката престава да бъде полезна. След като признаем, че сме направили достатъчно и вече не се нуждаем от самонаказание, Вселената отговаря с окуражаващи сигнали. Във четвъртък става ясно, че движението напред вече е започнало и периодът на съмнение е към своя край. Ретроградният Хирон, който започна на 16 декември, се усеща като награда за постоянство, вътрешна работа и способност за адаптиране към промените.

Близнаци

За Близнаците този транзит е възможност да погледнат назад и наистина да оценят напредъка, който са постигнали през последните месеци. И това не е преувеличение. Време е да признаете собствените си постижения и да спрете да ги подценявате.

На 18 декември започналият вече ретрограден Хирон докосва част от вашата личност, която рядко ви позволява да се хвалите. Обикновено сте склонни да продължите напред, без да празнувате успехите си, но на този ден идва ясното усещане за собствената ви сила. Чувствате се вдъхновени да се доверите на решенията и интуицията си. Вътрешната устойчивост се засилва и съмнението в себе си постепенно избледнява. Вселената очевидно подкрепя вашия начин на мислене и вашите способности. Прегърнете това състояние и си позволете да се почувствате късметлии.

Дева

За Девите 18 декември е потвърждение, че усилията ви не са били напразни, дори и преди да сте имали съмнения. Сега виждате осезаемите резултати от работата си и разбирате, че много неща са се променили към по-добро.

Този ден предлага възможност трезво и спокойно да оцените собствения си растеж. Вината или страхът да изглеждате самодоволни се заменят от чувство за вътрешна праведност. Чувствате се уверени в избраната от вас посока и вече не се съмнявате в решенията си. Вселената ясно откликва на вашия упорит труд и постоянство. Този ден укрепва самочувствието ви и демонстрира, че вашите знания, опит и усилия са наистина ценни.

Риби

Ретроградният Хирон връща спомени за минали емоционални изпитания за Рибите, но сега с напълно различно чувство. Вие осъзнавате, че тези трудности са зад гърба ви и вече не контролират живота ви. Именно това е целта на Хирон - да доведе до истинско изцеление.

Събитията от деня ще се развиват по такъв начин, че вътрешната ви трансформация става очевидна и за околните. Вашата чувствителност, дълбочина на възприятието и способност да виждате отвъд другите ще са станат очевидни. Чувствате се забелязани и оценени и това ви изпълва с мир и радост. Всичко започва да си идва на мястото, потвърждавайки, че се движите в правилната посока.

