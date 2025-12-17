Стивън Спилбърг се завръща с нов епичен научнофантастичен филм (ВИДЕО)

Иконичният режисьор Стивън Спилбърг се завръща с нов епичен научнофантастичен филм, който ще бъде първият му след "Фейбълмани" от 2022 година. Първият трейлър към мистериозния сюжет на "Disclosure Day" ("Денят на разкритието") вече е наличен, а звездният актьорски състава включва имената на Емили Блънт, Джош О’Конър, Колин Фърт, Ив Хюсън и Колман Доминиго. Филмът, базиран на история от Спилбърг и сценарий на Дейвид Коп, изглежда ще бъде научнофантастичен трилър в стила на "Ами ако извънземните вече са тук", като човечеството се оказва на ръба на откритието, че не е самотно във Вселената. Дуото вече е работило заедно по "Джурасик парк", "Джурасик парк: Изгубеният свят", "Война на световете" и "Индиана Джоунс и Кралството на кристалния череп".

Слоганът на филма гласи: "Ако разберете, че не сме сами, ако някой ви го покаже и го докаже, би ли ви уплашило това? Това лято истината принадлежи на седем милиарда души. Приближаваме се към… Денят на разкриването."

First look at Steven Spielberg’s next film ‘DISCLOSURE DAY’, starring Emily Blunt and Josh O’Connor



The film follows the disclosure to the world that aliens might be real. pic.twitter.com/TlQtpoFAlo — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 16, 2025

Огромната Вселена не е само за нас

Докато подробностите за сюжета все още се пазят в тайна, трейлърът показва как героинята на Блънт, водеща на прогнозата за времето, замръзва по време на предаване и започва да издава зловещи щракващи звуци, докато публиката гледа с недоверие.

Друга сцена показва героя на Колин Фърт, свързан с нещо като устройство за контрол на ума, докато героят на Джош О’Конър обещава "пълно разкриване пред целия свят… наведнъж".

Глас зад кадър към края на трейлъра намеква: "Защо би създал такава огромна Вселена, но да я запази само за нас?" В трейлъра се виждат също кръгове в житото, автомобилни преследвания и странни животни, които сякаш се опитват да ни кажат нещо – макар точно какво още да не е разкрито.

Премиерата на "Disclosure Day" в САЩ е насрочена за 12 юни 2026 година, пише "Digital Spy".

Без да издава подробности, Колман Доминиго каза пред "Deadline" по-рано тази година: "Прочетох сценария и се разплаках. Мислех, че това е един от най-красивите сценарии за нашата човечност.

Смятам, че това е просто най-красивият филм за нашата човечност и буквално плаках, защото Стивън Спилбърг вярва в потенциала на човешките същества, които можем да бъдем."

