Зодиите, които са обречени на страдание през седмицата, 1 – 7 декември 2025

Ако сте един от тези три зодиакални знака, първата седмица от декември 2025 г. е на път да ви постави пред сериозно изпитание. Пълнолунието тази седмица изгрява в Близнаци, които се управляват от Меркурий, планетата на комуникацията.

Тази Луна е в опозиция с Венера, засилвайки емоциите. Тези астрологични знаци могат да преживеят страдание, спорове и разногласия тази седмица. Лесно е да се почувствате раздразнени или объркани и ще трябва да проявите търпение, за да преминете през седмицата невредими.

Въпреки че тези зодиакални знаци със сигурност ще бъдат изпитани от тази енергия тази седмица, на 6 декември Меркурий прави тригон с Юпитер. Този транзит е положителен, оптимистичен и обнадеждаващ. Той подобрява комуникацията и улеснява социализирането, нещо, от което ще се нуждаем след Луната в Близнаци.

Телец

Тази седмица, Телец, ще изпитвате чувство на неудовлетвореност и нетърпение. Ще трябва да избягвате ежедневната страна на работата и живота, което може да причини проблеми с колеги или други хора. Това може също да ви накара да пренебрегнете финансови детайли, които може да са важни, или да избегнете финансов въпрос, за който трябва да се погрижите. Прегледайте финансите си и се уверете, че всичко е както трябва да бъде в началото на седмицата.

Може да се чувствате претоварени, особено през първата част на седмицата. Направете списък с приоритети от най-важните към най-маловажните и си определете график.

Придържайте се към него и работете по всички трудни въпроси, вместо да ги игнорирате. С пълнолунието в Близнаци в небето, това няма да е най-лесната седмица за преминаване, но определено можете.

Търпението ще бъде ключово тази седмица. Не винаги е лесно, но сте известни с търпението си, така че използвайте го, Телец. Ако подходите към всичко методично, можете да преминете през седмицата и да се почувствате по-добре.

Близнаци

Тази седмица, Близнаци, изпитвате известно нетърпение, особено що се отнася до работата. Може да се стресирате и ядосате прекалено много, което да повлияе на здравето ви. Меркурий е директен, но все още не се движи напред с началото на седмицата, така че е важно да обърнете внимание на тези конкретни проблеми.

Грижете се за здравето си и си почивайте достатъчно, за да можете да избегнете здравословни проблеми. Все пак, ако има такива, те ще бъдат незначителни.

Може да се появи и проблем от миналото, който никога не е бил напълно решен. Не позволявайте на гордостта или желанието ви да бъдете прави да ви накарат да имате погрешна представа за нещо.

Ако установите, че грешите, признайте си, продължете напред и се откажете, за да не създавате допълнителни проблеми. Трудна седмица е с пълнолуние в Близнаци в небето и хората са стресирани по това време. Бъдете организирани и гъвкави и ще завършите седмицата добре.

Стрелец

С пълнолунието в Близнаци в опозиция към вашето Слънце, Стрелец, ще възникнат проблеми с романтични партньори или други близки хора. Въпреки че Меркурий е директен, той все още не е започнал да се движи напред с началото на седмицата, което може да причини повече проблеми с комуникацията или промени в посоката.

Опитайте се да не реагирате прекалено или да отговаряте негативно на мненията на другите. Ще е необходимо търпение.

Гъвкавостта също ще бъде доста полезна тази седмица и може да се наложи да я практикувате. Дайте приоритет на грижата за себе си и интроспекцията.

Меркурий в Скорпион може да активира негативни проблеми в ума ви или да разпали емоции, особено по отношение на парите. Бъдете осъзнати за емоциите си и как ги насочвате и ще преминете през седмицата с много по-малко проблеми.

