НАСА засне „тухлите на живота“, изхвърлени от междузвездна комета

Благодарение на данни от космическия телескоп SPHEREx на НАСА, учените са открили, че кометата 3I/ATLAS изхвърля органични молекули в космоса, които се считат за основа на биологичните процеси. Междузвездната комета 3I/ATLAS, която прелетя покрай Земята, изхвърли градивните елементи на живота в космоса. Това съобщава изданието Live Science.

„Тухлите на живота“, изхвърлени от междузвездна комета

НАСА заяви, че сред органичните молекули, изхвърлени от кометата, са метанол, цианид и метан. Тези молекули са фундаментални за биологичните процеси на Земята, но могат да бъдат и продукт на небиологични процеси. Тоест, откриването на тези молекули не означава, че кометата е с извънземен произход.

Учените откриха комета 3I/ATLAS през юли 2025 г., когато забелязаха неизвестен обект, носещ се през космоса с около 221 000 километра в час (137 000 мили в час) в орбитата на Юпитер. Изследователите смятат, че тя пътува през космоса от милиарди години, набирайки скорост, докато прелита покрай други звезди и мъглявини. След като премина покрай Слънцето и достигна най-близкото си приближаване (перихелий) до нашата звезда в края на октомври, кометата се приближи до нашата планета през декември на разстояние от около 270 милиона километра (168 милиона мили).

Преди това беше съобщено, че нова комета се приближава към Слънцето , което вече е привлякло вниманието на астрономите. Това се дължи главно на произхода ѝ. Тя е част от група комети, които в някои случаи стават много ярки за кратко време.

Към днешна дата учените познават 66 групи комети, от които 15 са добре проучени и обозначени с буквите от A до Q. Смята се, че всички те са фрагменти от гигантска „родителска“ комета с диаметър над 100 километра, която се е разпаднала в древността.

Новата комета, обозначена като C/2026 A1 (MAPS), беше открита на 13 януари от обсерваторията MACS1 в Сан Педро де Атакама, Чили.

Учени са определили орбитата на комета, която показва, че тя е член на семейство Кройц. Това е изненадващо, защото не е наблюдавана такава комета толкова далеч от Слънцето с толкова дълго време на предварителна проверка - 11,5 седмици - преди да достигне най-близката си точка до Слънцето.

