Оставката на Румен Радев:

НАСА засне „тухлите на живота“, изхвърлени от междузвездна комета

16 февруари 2026, 17:46 часа 197 прочитания 0 коментара
НАСА засне „тухлите на живота“, изхвърлени от междузвездна комета

Благодарение на данни от космическия телескоп SPHEREx на НАСА, учените са открили, че кометата 3I/ATLAS изхвърля органични молекули в космоса, които се считат за основа на биологичните процеси. Междузвездната комета 3I/ATLAS, която прелетя покрай Земята, изхвърли градивните елементи на живота в космоса. Това съобщава изданието Live Science.

„Тухлите на живота“, изхвърлени от междузвездна комета

НАСА заяви, че сред органичните молекули, изхвърлени от кометата, са метанол, цианид и метан. Тези молекули са фундаментални за биологичните процеси на Земята, но могат да бъдат и продукт на небиологични процеси. Тоест, откриването на тези молекули не означава, че кометата е с извънземен произход.

НАСА проследява астероид, доближаващ се към Земята: Има ли заплаха?

Учените откриха комета 3I/ATLAS през юли 2025 г., когато забелязаха неизвестен обект, носещ се през космоса с около 221 000 километра в час (137 000 мили в час) в орбитата на Юпитер. Изследователите смятат, че тя пътува през космоса от милиарди години, набирайки скорост, докато прелита покрай други звезди и мъглявини. След като премина покрай Слънцето и достигна най-близкото си приближаване (перихелий) до нашата звезда в края на октомври, кометата се приближи до нашата планета през декември на разстояние от около 270 милиона километра (168 милиона мили).

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Преди това беше съобщено, че нова комета се приближава към Слънцето , което вече е привлякло вниманието на астрономите. Това се дължи главно на произхода ѝ. Тя е част от група комети, които в някои случаи стават много ярки за кратко време.

Прочетете също: Кометата 3I/ATLAS изуми учените: Тя може да донесе живота на Земята 

Към днешна дата учените познават 66 групи комети, от които 15 са добре проучени и обозначени с буквите от A до Q. Смята се, че всички те са фрагменти от гигантска „родителска“ комета с диаметър над 100 километра, която се е разпаднала в древността.

Новата комета, обозначена като C/2026 A1 (MAPS), беше открита на 13 януари от обсерваторията MACS1 в Сан Педро де Атакама, Чили.

Учени са определили орбитата на комета, която показва, че тя е член на семейство Кройц. Това е изненадващо, защото не е наблюдавана такава комета толкова далеч от Слънцето с толкова дълго време на предварителна проверка - 11,5 седмици - преди да достигне най-близката си точка до Слънцето.

Прочетете също: Кометата 3I/ATLAS предизвика слухове за НЛО: Какво казват учените?

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Таня Станоева
Таня Станоева Отговорен редактор
Комета
Още от Космос
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес