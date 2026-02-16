Китайска нова година: Ритуалите, които носят пари и късмет

През 2026 г. Китайската нова година е на 17 февруари. Тя ще премине под знака на Червения огнен кон. В източната традиция това е време за привличане на положителни промени в живота.

Прости ритуали за Китайската нова година 2026, които ще донесат късмет и щастие

Честването на Китайската Нова година не изисква скъпи декорации или екзотични предмети от Китай. Според източните вярвания, тези прости ритуали помагат да се зададе тон за успех, хармония и просперитет.

Преди Китайската нова година е важно да почистите дома си. Вярва се, че прахът и ненужните предмети ще премахнат натрупания негативизъм. Затова преди 17 февруари е важно да се отървете се от счупени неща, да изхвърлите всички ненужни вещи, които не сте използвали отдавна, измийте прозорците и пода, почистете ъгли и труднодостъпни места, почистете килими, проветрете, сгънете дрехите, подредете всички чекмеджета и шкафове.

За декорация на дома може да използвате червени салфетки или покривка за маса, свещи с топли нюанси в червен цвят, гирлянди с фенери и декоративни панделки. Дори малък акцент в тези цветове ще помогне за създаването на празнична атмосфера и ще привлече положителна енергия.

Изображения на коне, фенери, огън и цветове на слива също предават положителна енергия. Те могат да се използват в декора или като тапети за телефон.

Вечерята в навечерието на празника има специално значение. Тя символизира единството и подкрепата в семейството. За празничната трапеза трябва да приготвите: риба като символ на просперитет,сладки ястия за хармония и щастие и юфка като знак за дълголетие.

По време на вечеря е важно да казваме мили думи, да си спомняме хубави събития и да си пожелаваме щастие.

В навечерието на Нова година можете да извършите прост финансов ритуал. Трябва да вземете червен плик или малка кутия. Поставете там банкнота или няколко монети (сумата в никакъв случай не трябва да съдържа четворка, това е лошо число според китайските вярвания). Запишете желаната сума на дохода на червен лист хартия. Сложете бележката с парите. Този плик или кутия се съхранява в килер или портфейл като символ на финансова стабилност.

Червеният огнен кон на 2026 г. насърчава смелите планове и нови начала. В тази празнична нощ може да запишете целите си - мечти за годината, планове относно работата, пожелания за семейството и лични стремежи.

След това списъкът се поставя в дневник или чекмедже и се препрочита от време на време, като по този начин се подготвяте за успех.

