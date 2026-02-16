В Сърбия се появи "списък за разстрел"

След като вече църквата в Сърбия се прегна в преследване на инакомислещите, анатемосва и лишава от нормални погребения - в страната се появи "списък за разстрел", става ясно от материал на сръбската медия nova.rs. Тя се позовава на съобщение на считаната за проправителстветата организация от Нови Сад „Център за социална стабилност“. Оказва се, че организацията е публикува списък с над 40 имена, сред които предимно журналисти от независими медии.

В списъка има общо 45 имена, предимно журналисти, с които тази организация ще се заеме през следващите дни, твърди още nova.rs

"За момент си затворете очите за неграмотността на това съобщение, но точно така профилът на "Центъра за социална стабилност" в Instagram обяви продължаването на репресиите срещу независимите журналисти в Сърбия, отбелязва сръбсакта медия и публикува целия списък, сред които Веран Матич, Антонела Риха, Вук Цвиич, Марко Видойкович, Родолюб Шабич, Тамара Скроза, Бранко Чечен, Саня Лончар, Йована С. Полич, Владимир Павичевич, Цвиетин Миливоевич, Радмило Маркович и други.

Реакцията на журналистите

Всички журналисти, с които сръбската медия разговаря по този повод, са единодушни по две неща: Първото е, че няма съмнение, че зад това стои режим, който всъщност създава списъци за убийства. Второто е, че те биха съжалили, ако името им не е в този списък. Точно това казва в интервю за Nova Милан Чулибрк, редактор на седмичника „Радар“.

„Честно казано, бих съжалявал, ако не бях там. Бих се тревожил какво правя в живота, ако не съм в този списък“, казва Чулибрк.

Той е убеден, че Сръбската прогресивна партия на Александър Вучич стои зад Центъра за социална стабилност и това открито, защото един от организаторите на тази организация е настоящият министър на европейската интеграция Неманя Старович, а има и много държавни секретари. ОЩЕ: Кой е "питбулът" на Вучич в мантия?