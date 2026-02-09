Археолози откриха доказателства за 4500-годишна матриархална цивилизация

Представете си свят, в който властта се предава от майка на дъщеря, а съпрузите се присъединяват към семейството на съпругата си след брака. Това е изумителната картина, разкрита чрез генетичен анализ на древни скелети в Китай. Оказва се, че преди приблизително 4500 години в Източна Азия е процъфтявало уникална матриархална цивилизация, водена от жени в продължение на поне 10 поколения. Това съобщава Live Science.

Мистерията на древното гробище

Матриархалните общества дълго време са били смятани за изключително рядко срещани в човешката история. Нови данни от Китай обаче опровергават това схващане. Археолози, задълбочавайки се в мистериите на древните погребения от каменната ера, откриват, че обществото е било организирано по изключително странен начин: всички хора са принадлежали към един от два клана, всеки от които е управляван от жена. И най-интригуващото е, че хората са били погребвани изключително по майчина линия в продължение на поне десет поколения.

Това сензационно откритие стана възможно благодарение на разкопки на археологическия обект Фуджиа в Източен Китай. Там са открити две гробища, разположени на 100 метра едно от друго, от двете страни на древен жилищен район. Повече от 500 погребения, датиращи от 2750 до 2500 г. пр.н.е., са се превърнали в истинска съкровищница за изследователите.

ДНК тайни: Кой е ръководил семейството?

Как учените разрешиха тази 4,5 хилядолетна мистерия? Ключът е ДНК - истински исторически паспорт. Международен екип от изследователи проведе подробен ДНК анализ на 60 скелета от Фудзиен. Оказа се, че всичките 14 индивида от северното гробище имат един и същ тип митохондриална ДНК (мтДНК), която се предава изключително от майка на дете. Това е първото доказателство за обща майчина линия.

Но истинското откритие дойде, когато учените анализираха Y хромозомите на мъжките скелети, разкривайки висока степен на разнообразие. Това означава, че родителите са от различни кланове, докато майките са били роднини. Ето защо, както отбелязват изследователите, „повечето хора във Фуджиа, независимо от пола, са били погребвани според майчината си линия“. Дори юноши и възрастни мъже са били погребвани изключително в рамките на майчините си кланове, което е напълно в съответствие с нормите на матрилинейното общество.

Уникална възможност да надникнем в миналото

Подобни открития на древни общества, организирани по матрилинейна линия, са наистина рядкост. Към днешна дата само три други ДНК изследвания са идентифицирали матрилинейни общества: в каньона Чако (Ню Мексико), сред келтския елит (Южна Германия) и сред дураците (келтско селище от желязната епоха във Великобритания). Подобни практики съществуват и в съвременните матрилинейни общества в Югоизточна Азия.

Интересното е, че задълбоченият анализ разкри високо ниво на „кръвнородствени бракове“ – тоест бракове между кръвни роднини във всичките 10 поколения. Въпреки че повечето са се женили за първи или втори братовчеди, в четири случая са наблюдавани доказателства за брак с близки роднини (първи братовчеди или по-близки). Изследователите предполагат, че това не е толкова преобладаващ брачен модел, колкото неизбежно явление в малки, затворени общности.

Тази „уникална социална организация“ е безпрецедентна сред популациите от каменната ера в Източна Азия. Бъдещите ДНК изследвания и археологически разкопки обещават да изяснят допълнително характеристиките на матрилинейната социална организация в ранните човешки общества, добавяйки нови, завладяващи пластове към човешката история.

