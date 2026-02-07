7 древни езика, които остават загадка до днес

Археолозите и лингвистите все още се опитват да разгадаят редица древни писмени системи, които остават загадка и до днес, въпреки напредъка на технологиите. Седем древни езика остават неразградани и до днес. Експертите считат, че те разказват за напреднали цивилизации, чиято писменост все още не могат да разберат, пише Deutsche Welle.

„Това е интелектуална загадка, толкова сложна, че дори най-блестящите умове не могат да я решат. Такива писмени записи ни дават достъп до култура, която отдавна е изчезнала“, коментира предизвикателството Свеня Бонман, специалист по историческа и сравнителна лингвистика в Кьолнския университет.

Древните езици, които учените все още не могат да разгадаят

В публикацията се отбелязва, че изследването на Бонман се фокусира върху епи-олмекската писменост, използвана някога на южното крайбрежие на Мексико. Въпреки че някои надписи и символи показват ранна писменост, корпусът от текстове е толкова малък, а контекстът толкова неясен, че дешифрирането е много трудно.

Писмената култура на цивилизацията на долината на Инд, наричана още Харапска цивилизация, в днешна северозападна Индия и Пакистан, е също толкова мистериозна. Тя се среща върху печати и керамични фрагменти, но почти винаги в много кратки поредици - въпросът дали представлява развит език или символна система, все още се обсъжда.

Писмеността ронгоронго, открита на Великденския остров в Чили, също е много абстрактна. Тя се състои от надписи или глифи, изобразяващи птици, хора или орнаментални форми. Надписите са оцелели само върху няколко дървени плочки, някои от които са повредени.

Повече се знае за минойската цивилизация, съсредоточена на остров Крит. Но от трите ѝ писмености е дешифрирана само Линеар Б, ранна форма на гръцки. Критските йероглифи и Линеар А са загадка за учените.

Известният Фестоски диск, глинен предмет със спираловидни символи, е открит в Крит в началото на 20-ти век. Датиращ от около 1700 г. пр. н. е., писмеността е изумила учените, но те все още не могат да я разчетат.

Етруският език, говорен в централна Италия, също остава загадка. Макар азбуката да е четлива, защото произлиза от гръцки, самият език няма роднини, което затруднява учените да разберат какво е написано.

Протоеламитският език е най-ранната известна писмена и административна традиция в региона, който по-късно става Елам, а сега е Иран.

Надписите са добре каталогизирани, но табличките често са фрагменти, чието съдържание наподобява административни бележки. Не принадлежат към никое известно езиково семейство.

Изданието отбелязва, че тези писмености имат един проблем: те нямат еквивалент на Розетския камък - артефакт, върху който един и същ текст се появява в три различни варианта на писменост, което е позволило на учените да разчетат египетските йероглифи.

„Без такъв ключ остава трудно да се съпоставят символите със звуци, срички или думи“, се казва в публикацията.

Но това не е невъзможно, каза Бонман, както показа дешифрирането на Линеар Б: „Двуезичните текстове не са непременно необходими, но е необходима приемственост с историческите времена. Например топоними, имена на владетели или богове. Тогава със сигурност е възможно.“

Това обаче е трудно, когато има само няколко много кратки текста, тъй като е трудно да се открият модели и да се проверят хипотези.

Ученият обяснява още , че ключов фактор при дешифрирането на даден език е способността той да бъде причислен към известно езиково семейство. Ако това не е така, тогава няма звукови системи, словесни структури или типични граматически модели, спрямо които да се установи връзка.

